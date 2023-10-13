Некоторые причины и особенности выпадения волос
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Выпадение волос по всей поверхности волосистой части головы
Выпадение волос по мужскому типу (андрогенная алопеция)
Нередко семейный анамнез
Иногда применение анаболических стероидов в анамнезе
Обследование врачом
Выпадение волос по женскому типу (андрогенная алопеция)
Нередко семейный анамнез
Иногда возникает во время менопаузы
В отдельных случаях, когда у женщин развиваются характеристики, свойственные мужчинам (вирилизация) — применение анаболических стероидов (например, дигидротестостерона) в анамнезе, или наличие опухоли, способной секретировать мужские половые гормоны
Обследование врачом
В некоторых случаях — определение уровня гормонов: гормонов щитовидной железы, тестостерона, ДЭАС, ФСГ и ЛГ
Лекарственные и наркотические препараты, токсины
Предшествующий прием определенных лекарственных средств, таких, как некоторые препараты для химиотерапии, антикоагулянты, ретиноиды, пероральные контрацептивы, ингибиторы АПФ, бета-адреноблокаторы, литий, антитиреоидные и противосудорожные препараты, большие дозы витамина А, а также воздействие металлов, таких, как таллий и мышьяк
Обследование врачом
Иногда анализы крови для исключения воздействия токсинов или тяжелых металлов
Стресс (психологический или физический), вызывающий выпадение волос в стадии телогена
Тяжелый психологический стресс
Недавняя потеря веса, хирургическое вмешательство, тяжелая болезнь, сопровождавшаяся лихорадкой, или рождение ребенка
Обследование врачом
В некоторых случаях — анализы крови для выявления анемии и недостатка железа, а также для оценки функции щитовидной железы
Заболевания щитовидной железы
При гипертиреозе (повышенная активность щитовидной железы) — плохая переносимость тепла, потливость, потеря веса, пучеглазие, дрожь (тремор), состояние беспокойства и увеличение щитовидной железы (зоб)
При гипотиреозе (недостаточная активность щитовидной железы) — плохая переносимость холода, увеличение массы тела, огрубление и утолщение кожи, вялость
Обследование врачом
Анализы крови для оценки функции щитовидной железы
Нарушения обмена веществ, такие, как избыток витамина А, а также недостаток железа или цинка
Симптомы конкретного нарушения обмена веществ
Обследование врачом
В отдельных случаях проводятся анализы крови для проверки наличия нарушений обмена веществ
Обычно это гнездное выпадение волос, однако иногда могут выпадать волосы на всей волосистой части головы (тотальная алопеция)
Иногда выпадение всех волос на теле и на голове (так называемая общая алопеция)
Обследование врачом†
Выпадение волос только на определенных участках волосистой части головы
Гнездная алопеция
Округлые очаги выпадения волос с наличием коротких обломанных волосков (напоминающих восклицательные знаки) по краям очагов
Иногда ощущение жжения или зуд
В некоторых случаях — выпадение волос по краям сбоку и сзади волосистой части головы (офиаз) или выпадение волос на макушке с сохранившимися волосками по краю головы (сисаифо)
Обследование врачом†
Хроническая кожная красная волчанка
Сыпь на волосистой части головы, характеризующаяся красными, приподнятыми и шелушащимися пятнами с сопутствующим выпадением волос
Иногда формируются зоны рубцевания
В некоторых случаях возникает зуд
Обследование врачом
Биопсия волосистой части головы
Центральная центробежная рубцовая алопеция
Медленно прогрессирующее выпадение волос и рубцевание на верхней и задней поверхности волосистой части головы
Возможно вызвано использованием горячих гребней, химических распрямителей или вплетения волос у людей с генетической предрасположенностью к развитию этого заболевания
Обследование врачом
Биопсия волосистой части головы
Плоский фолликулярный лишай (красный плоский лишай волосистой части головы) и фронтальная фиброзная алопеция
Связанные заболевания, которые приводят к образованию беспорядочно разбросанных очагов выпадения волос и рубцеванию
Называется фронтальной фиброзной алопецией, когда рубцевание волос происходит преимущественно вдоль передней части линии роста волос и бровей
Обследование врачом
Биопсия волосистой части головы
Ожоги, травмы или облучение (например, вследствие лучевой терапии)
История получения ожогов, травмы или прохождения лучевой терапии
Часто наблюдается рубцевание
Обследование врачом
Стригущий лишай волосистой части головы (дерматомикоз кожи головы)
Очаги облысения, иногда с мелкими черными точками (вследствие обламывания волос на уровне кожи головы) или с обломанными волосками, торчащими над поверхностью кожи волосистой части головы
Округлые, шелушащиеся участки кожи, которые могут выглядеть красными или воспаленными
Может вызывать рубцевание
Обследование врачом†
Исследование пряди волос под микроскопом и/или грибковый посев волос
Иногда осмотр под лампой Вуда
Тракционная алопеция
Слишком сильное стягивание волос при заплетании кос, использовании бигуди или при ношении прически «конский хвост»
Может вызывать рубцевание
Обследование врачом†
Трихотилломания (навязчивое выдергивание волос)
Участки выпадения волос расположены, как правило, асимметрично, неестественно и неравномерно
Иногда обсессивно-компульсивное поведение
У женщин встречается в 4 раза чаще, чем у мужчин
Обследование врачом†
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Иногда проводится биопсия кожи волосистой части головы.
АПФ — ангиотензин-превращающий фермент; ДГЭА-С — дегидроэпиандростерон-сульфат; ФСГ — фолликулостимулирующий гормон; ЛГ — лютеинизирующий гормон.