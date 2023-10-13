Некоторые причины и общие признаки заложенности носа и выделений из носа
Причина
Распространенные признаки*
Острый синусит (инфекция околоносовых пазух, которая началась совсем недавно)
Слизистые и гнойные выделения, часто только с одной стороны носа
Иногда неприятный или металлический привкус во рту, боль в области лица или головная боль, покраснение на щеках или выше бровей, боль при нажатии на эти области
Зуд, раздражение глаз или горла отсутствуют
Водянистые выделения, чиханье и слезотечение, зуд в области глаз
Оболочка, выстилающая нос (слизистая оболочка носа) — бледная, мягкая, опухшая (выявляется в ходе осмотра)
Симптомы часто возникают в определенное время года или после воздействия определенных раздражителей
Хронический ринит, при котором слизистая оболочка истончается (атрофируется) и твердеет, что вызывает расширение и высыхание носовых ходов
Корки внутри носа и неприятный запах
Чрезмерное использование сосудосуживающих спреев
Заложенность, которая возвращается по мере снижения эффективности сосудосуживающего препарата (рецидив заложенности)
Сильный отек слизистой оболочки, при этом сама оболочка бледная
Выделения из носа отсутствуют
Инородный предмет в носу, в основном у детей
Выделения, как правило, имеют неприятный запах, иногда могут быть кровянистыми, появляются только с одной стороны носа
Повторяющиеся водянистые выделения, чиханье, слизистая оболочка носа — красная и опухшая
Невозможно определить раздражитель
Вирусные инфекции верхних дыхательных путей
Липкие или водянистые выделения, боль в горле, общее ухудшение самочувствия (недомогание), слизистая оболочка носа — красная и опухшая
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.