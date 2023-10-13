Некоторые причины возникновения сухости во рту
Причина
Примеры
Лекарственные препараты
Лекарственные препараты с антихолинергическим эффектом
Анксиолитики
Антидепрессанты
Противорвотные средства
Антигистаминные препараты
Нейролептики
Спазмолитики
Рекреационные/запрещенные вещества
Марихуана (конопля)
Метамфетамины
Табак
Иное
Гипотензивные препараты
Противопаркинсонические препараты
Бронхолитики
Химиотерапевтические препараты
Деконгестанты
Диуретики
Меперидин, метадон и другие опиоиды
Системные расстройства
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Иное
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Дыхание через рот в дневное или ночное время
Травма головы и шеи (и в результате повреждение нерва)
Обезвоживание
Лучевая терапия в области головы и шеи
Вирусные инфекции