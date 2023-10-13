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Некоторые причины возникновения сухости во рту

Причина

Примеры

Лекарственные препараты

Лекарственные препараты с антихолинергическим эффектом

Анксиолитики

Антидепрессанты

Противорвотные средства

Антигистаминные препараты

Нейролептики

Спазмолитики

Рекреационные/запрещенные вещества

Марихуана (конопля)

Метамфетамины

Табак

Иное

Гипотензивные препараты

Противопаркинсонические препараты

Бронхолитики

Химиотерапевтические препараты

Деконгестанты

Диуретики

Меперидин, метадон и другие опиоиды

Системные расстройства

Амилоидоз

ВИЧ-инфекция

Проказа

Саркоидоз

Синдром Шегрена

Туберкулез*

Иное

Дыхание через рот в дневное или ночное время

Травма головы и шеи (и в результате повреждение нерва)

Обезвоживание

Лучевая терапия в области головы и шеи

Вирусные инфекции

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