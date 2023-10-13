Некоторые причины возникновения неинфекционного менингита
Тип
Примеры
Расстройства
Рак, который распространился на головной мозг из других частей тела (метастатический рак), как бывает при лейкозе, лимфоме, меланоме, раке молочных желез или легких
Разрыв кисты головного мозга
Системная красная волчанка (волчанка)
Лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему (применяются для лечения аутоиммунных заболеваний и воспаления или для предотвращения отторжения пересаженного органа)
Азатиоприн
Циклоспорин
Цитозинарабинозид
Иммуноглобулин, вводимый внутривенно
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие, как ибупрофен, напроксен, сулиндак и толметин
Другие лекарственные препараты
Некоторые антибиотики, такие, как ципрофлоксацин, изониазид и пенициллин
Карбамазепин (противосудорожный препарат)
Феназопиридин (применяется для лечения симптомов со стороны мочевыводящей системы)
Ранитидин* (применялся для лечения язвы желудка)
Сульфаниламиды, такие как триметоприм/сульфаметоксазол (антибиотик) и сульфасалазин (применяется для лечения язвенного колита)
Вещества, которые вводятся при помощи инъекции в субарахноидальное пространство† для лечения или диагностики
Анестетики
Антибиотики
Химиотерапевтические препараты
Рентгеноконтрастные вещества, используемые для визуализирующих исследований
* Ранитидин (который применялся перорально, внутривенно и отпускался без рецепта) был отозван из продажи в Соединенных Штатах Америки и во многих других странах из-за неприемлемого уровня N-нитрозодиметиламина (НДМА) — вещества, возможно, вызывающего рак.
† Субарахноидальное пространство заполнено спинномозговой жидкостью. Оно находится между средними и внутренними оболочками, которые покрывают головной и спинной мозг (мозговые оболочки).