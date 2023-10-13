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Некоторые причины вагинального кровотечения у младенцев и детей

Причина

Распространенные признаки*

Диагностический подход

в младенческом возрасте;

Воздействие эстрогена матери до рождения

Незначительное кровотечение в течение первых 1–2 недель жизни

Обследование врачом;

В детском возрасте

Инородное тело во влагалище

Обычно выделения с неприятным запахом, часто содержащие небольшое количество крови

Иногда случай наличия предмета во влагалище

Обследование врачом;

Иногда обследование органов малого таза после того, как девочке дадут седативные препараты, или под общей анестезией

Раннее (преждевременное) половое созревание

Развитие молочных желез и появления волос на лобке и в подмышках (как это происходит в период полового созревания) в раннем возрасте

Обследование врачом;

Рентгенография кисти и запястья для контроля ускоренного роста костей

Анализы крови для измерения уровня гормонов

Физическая травма (включая сексуальное насилие)

Недавнее падение в анамнезе или другая возможная причина травмы области влагалища

Затруднения при ходьбе или сидении и/или синяки или разрывы вокруг половых органов, ануса или рта

Выделения из влагалища или покраснение влагалища

Обследование врачом;

Анализы для выявления инфекций, передающихся половым путем

Пролапс (выпячивание) слизистой оболочки мочеиспускательного канала

Небольшое вагинальное кровотечение или кровь на туалетной бумаге или в туалете после мочеиспускания

Иногда боль при мочеиспускании

Обследование врачом;

Посев мочи (для выявления инфекции мочевыводящих путей)

Дерматит (аллергическая реакция или раздражение влагалища или области половых органов, вызванное химическими веществами)

Иногда кровотечение из влагалища или вульвы

Покраснение и/или отек влагалища или вульвы

Иногда зуд во влагалище или вульве или выделения из влагалища

Обследование врачом;

Выявление продуктов (например, туалетной бумаги, мыла, пены для ванн, стирального порошка), контактирующих с областью половых органов, которые могут быть причиной, и прекращение их использования

Склеротический атрофический лишай

Белые пятна на вульве

Зуд в области вульвы

Обычно только обследование врачом

Иногда биопсия

Рак женских половых органов (редко у детей)

Новообразование, видимое в отверстии влагалища

Постоянная боль в животе или отек

Обследование врачом;

Иногда ультразвуковое исследование органов малого таза и брюшной полости

* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

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