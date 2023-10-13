Некоторые причины вагинального кровотечения у младенцев и детей
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход
в младенческом возрасте;
Воздействие эстрогена матери до рождения
Незначительное кровотечение в течение первых 1–2 недель жизни
Обследование врачом;
В детском возрасте
Инородное тело во влагалище
Обычно выделения с неприятным запахом, часто содержащие небольшое количество крови
Иногда случай наличия предмета во влагалище
Обследование врачом;
Иногда обследование органов малого таза после того, как девочке дадут седативные препараты, или под общей анестезией
Развитие молочных желез и появления волос на лобке и в подмышках (как это происходит в период полового созревания) в раннем возрасте
Обследование врачом;
Рентгенография кисти и запястья для контроля ускоренного роста костей
Анализы крови для измерения уровня гормонов
Физическая травма (включая сексуальное насилие)
Недавнее падение в анамнезе или другая возможная причина травмы области влагалища
Затруднения при ходьбе или сидении и/или синяки или разрывы вокруг половых органов, ануса или рта
Выделения из влагалища или покраснение влагалища
Обследование врачом;
Пролапс (выпячивание) слизистой оболочки мочеиспускательного канала
Небольшое вагинальное кровотечение или кровь на туалетной бумаге или в туалете после мочеиспускания
Иногда боль при мочеиспускании
Обследование врачом;
Посев мочи (для выявления инфекции мочевыводящих путей)
Дерматит (аллергическая реакция или раздражение влагалища или области половых органов, вызванное химическими веществами)
Иногда кровотечение из влагалища или вульвы
Покраснение и/или отек влагалища или вульвы
Иногда зуд во влагалище или вульве или выделения из влагалища
Обследование врачом;
Выявление продуктов (например, туалетной бумаги, мыла, пены для ванн, стирального порошка), контактирующих с областью половых органов, которые могут быть причиной, и прекращение их использования
Белые пятна на вульве
Зуд в области вульвы
Обычно только обследование врачом
Иногда биопсия
Рак женских половых органов (редко у детей)
Новообразование, видимое в отверстии влагалища
Постоянная боль в животе или отек
Обследование врачом;
Иногда ультразвуковое исследование органов малого таза и брюшной полости
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.