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Некоторые причины вагинального зуда или выделений из влагалища

Причина

Распространенные признаки*

Диагностический подход

В детородном возрасте

Бактериальный вагиноз

Жидкие, желто-зеленые или серые пенистые выделения с рыбным запахом

Иногда раздражение влагалища или вульвы

Исследование выделений под микроскопом и анализ образца выделений

Молочница

Раздражение, зуд, покраснение и отек вульвы или влагалища

Густые белые творожистые выделения из влагалища

Иногда ухудшение симптомов после полового акта и до менструации

Иногда диабет или прием антибиотиков в недалеком прошлом

Исследование выделений под микроскопом и анализ образца выделений

Трихомониаз (инфекция, вызванная простейшими)

Желто-зеленые пенистые выделения (часто в больших количествах) с рыбным запахом

Раздражение, покраснение и отек вульвы или влагалища

Иногда боль во время полового акта или мочеиспускания

Исследование выделений под микроскопом и анализ образца выделений

воспалительное заболевание органов малого таза;

боль в области малого таза или живота.

Желто-зеленые выделения, которые иногда имеют неприятный запах

Иногда боль во время полового акта или мочеиспускания

Иногда лихорадка или озноб

Анализы для выявления инфекций, передающиеся половым путем, с использованием образца мочи, а также образца из влагалища или шейки матки

Иногда ультразвуковое исследование органов малого таза

Инородное тело (часто забытый тампон) во влагалище

Выделения (часто в больших количествах) с неприятным запахом

Обследование врачом;

После наступления менопаузы

Истончение слизистой оболочки влагалища

Скудные белые или бледно-желтые выделения, иногда с кровью

Сухость влагалища и/или боль во время полового акта

Исследование выделений под микроскопом и анализ образца выделений

В любом возрасте

Раздражение химическими веществами (например, из-за использования мыла, пены для ванн, женских гигиенических спреев или вагинальных кремов)

Раздражение, зуд, покраснение и отек вульвы или влагалища

Обследование врачом;

Аномальное соединение (свищ) между кишечником и половыми путями, причинами образования которого являются

Выделения с неприятным запахом

Наличие стула или мочи во влагалище или в выделениях из влагалища

Обследование врачом;

Воспаление, причиной которого является

  • Лучевая терапия

  • хирургическое вмешательство в области малого таза;

  • некоторые химиотерапевтические лекарственные препараты;

  • частое применение лекарственных препаратов для лечения дрожжевых инфекций или бактериального вагиноза.

В недавнем прошлом лечение расстройств органов малого таза

Скудные белые или бледно-желтые выделения

Иногда боль во время полового акта

Иногда зуд, покраснение, жгучая боль и незначительное кровотечение

Обследование врачом;

Обычно исследование выделений под микроскопом и анализ образца выделений

Кожные заболевания, такие как псориаз, склеротический атрофический лишай, простой хронический лишай и красный плоский лишай (вследствие аутоиммунной реакции, когда организм атакует собственные ткани)

Сыпь, зуд или другие симптомы, в зависимости от расстройства

Обычно только обследование врачом

Иногда биопсия

Раздражение, вызванное мочой или калом

Ограниченная подвижность вследствие травмы или болезни, иногда прикованность к постели

Общее покраснение в области половых органов и заднего прохода

Обследование врачом;

*К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

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