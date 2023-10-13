Некоторые причины вагинального зуда или выделений из влагалища
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход
В детородном возрасте
Жидкие, желто-зеленые или серые пенистые выделения с рыбным запахом
Иногда раздражение влагалища или вульвы
Исследование выделений под микроскопом и анализ образца выделений
Раздражение, зуд, покраснение и отек вульвы или влагалища
Густые белые творожистые выделения из влагалища
Иногда ухудшение симптомов после полового акта и до менструации
Иногда диабет или прием антибиотиков в недалеком прошлом
Исследование выделений под микроскопом и анализ образца выделений
Трихомониаз (инфекция, вызванная простейшими)
Желто-зеленые пенистые выделения (часто в больших количествах) с рыбным запахом
Раздражение, покраснение и отек вульвы или влагалища
Иногда боль во время полового акта или мочеиспускания
Исследование выделений под микроскопом и анализ образца выделений
боль в области малого таза или живота.
Желто-зеленые выделения, которые иногда имеют неприятный запах
Иногда боль во время полового акта или мочеиспускания
Иногда лихорадка или озноб
Анализы для выявления инфекций, передающиеся половым путем, с использованием образца мочи, а также образца из влагалища или шейки матки
Иногда ультразвуковое исследование органов малого таза
Инородное тело (часто забытый тампон) во влагалище
Выделения (часто в больших количествах) с неприятным запахом
Обследование врачом;
После наступления менопаузы
Истончение слизистой оболочки влагалища
Скудные белые или бледно-желтые выделения, иногда с кровью
Сухость влагалища и/или боль во время полового акта
Исследование выделений под микроскопом и анализ образца выделений
В любом возрасте
Раздражение химическими веществами (например, из-за использования мыла, пены для ванн, женских гигиенических спреев или вагинальных кремов)
Раздражение, зуд, покраснение и отек вульвы или влагалища
Обследование врачом;
Аномальное соединение (свищ) между кишечником и половыми путями, причинами образования которого являются
Выделения с неприятным запахом
Наличие стула или мочи во влагалище или в выделениях из влагалища
Обследование врачом;
Воспаление, причиной которого является
В недавнем прошлом лечение расстройств органов малого таза
Скудные белые или бледно-желтые выделения
Иногда боль во время полового акта
Иногда зуд, покраснение, жгучая боль и незначительное кровотечение
Обследование врачом;
Обычно исследование выделений под микроскопом и анализ образца выделений
Кожные заболевания, такие как псориаз, склеротический атрофический лишай, простой хронический лишай и красный плоский лишай (вследствие аутоиммунной реакции, когда организм атакует собственные ткани)
Сыпь, зуд или другие симптомы, в зависимости от расстройства
Обычно только обследование врачом
Иногда биопсия
Раздражение, вызванное мочой или калом
Ограниченная подвижность вследствие травмы или болезни, иногда прикованность к постели
Общее покраснение в области половых органов и заднего прохода
Обследование врачом;
*К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.