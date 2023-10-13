Некоторые причины боли в области таза у женщин
Причина
Распространенные признаки†
Диагностический подход‡
Циклическая боль, связанная с менструальным циклом
Умеренные или тяжелые менструальные спазмы
Боль в области таза также может не иметь отношения к менструальному циклу
Иногда боль в области таза во время полового акта и/или опорожнения кишечника
Иногда бесплодие
Трансвагинальное ультразвуковое исследование
МРТ, если результаты ультразвукового исследования неоднозначны
Лапароскопия (введение тонкой трубки с оптической системой в брюшную полость) для выявления аномальной ткани и получения образца для биопсии; реже — лапаротомия (большой разрез брюшной стенки, который позволяет врачу непосредственно осмотреть органы).
Нечасто — сигмоидоскопия (введение гибкого зонда с оптической системой для обследования нижней части толстой кишки, прямой кишки и заднего прохода) или цистоскопия (введение гибкого зонда с оптической системой для визуального исследования мочевого пузыря)
Болезненные менструации (дисменорея)
Спастические боли, которые:
иногда сопровождаются головной болью, тошнотой, запором, поносом или частыми позывами к мочеиспусканию.
Трансвагинальное ультразвуковое исследование для исключения других причин
Болезненные менструации или боль в области малого таза, не связанная с менструациями; боль может быть разной интенсивности
Трансвагинальное ультразвуковое исследование
МРТ, если результаты ультразвукового исследования неоднозначны
Боль в середине менструального цикла
Острая боль, от умеренной до сильной, которая:
Иногда сопровождается незначительным мажущим кровотечением
Трансвагинальное ультразвуковое исследование для исключения других причин
Связанное с беременностью
Внематочная беременность (неправильно расположенная беременность — не в обычном месте в матке)
Боль в области малого таза или живота и/или вагинальное кровотечение на ранних сроках беременности
При разрыве плодовместилища при внематочной беременности сильная боль, которая:
Иногда головокружение, обмороки, учащенное сердцебиение или опасно низкое артериальное давление (шок), вызванное тяжелым внутренним кровотечением
Тест на беременность
Трансвагинальное ультразвуковое исследование
Иногда лапароскопия или лапаротомия
Постоянная или периодическая боль, которая связана с репродуктивной системой, но не с менструальным циклом или беременностью
Киста яичника или доброкачественная опухоль яичника
Тупая или острая постоянная боль в области малого таза или живота, часто с одной стороны
Трансвагинальное ультразвуковое исследование
Иногда КТ или МРТ органов малого таза и брюшной полости
Разрыв кисты яичника
Боль, которая:
Иногда возникает после полового акта
Иногда головокружение, обмороки, небольшое вагинальное кровотечение
Трансвагинальное ультразвуковое исследование
ОАК (если подозревается значительное кровотечение)
Перекрут (скручивание) придатков яичника
Сильная боль, которая
Иногда боль, которая приходит и уходит (когда яичник скручивается и раскручивается)
Обычно тошнота, рвота и иногда головокружение или обморок
Трансвагинальное ультразвуковое исследование
Лапароскопия
Тупая или острая постоянная боль в области малого таза или живота, часто с одной стороны
Симптомы со стороны пищеварительного тракта или мочевыводящих путей, которые являются новыми и постоянными (вздутие, затруднения при приеме пищи или быстрое ощущение насыщения, острая потребность в мочеиспускании или частые позывы к мочеиспусканию)
Иногда необъяснимая потеря веса
Трансвагинальное ультразвуковое исследование
Иногда анализы крови для выявления веществ, выделяемых опухолями
Часто КТ или МРТ органов малого таза и брюшной полости
Постепенно нарастающая, ноющая боль в области малого таза, которая может ощущаться с одной или обеих сторон
Иногда боль во время полового акта
Иногда лихорадка
Обычно выделения из влагалища, иногда имеющие неприятный запах, и которые по мере развития инфекции могут приобретать желто-зеленый цвет
Анализы на инфекции, передающиеся половым путем, с использованием образца секрета, взятого из шейки матки, ОАК и анализ мочи
Трансвагинальное ультразвуковое исследование
Спайки (полосы рубцовой ткани между структурами в матке или органах малого таза, обычно несвязанными между собой)
Боль в области малого таза, которая
Боль во время полового акта
Отсутствие вагинального кровотечения или выделений
Редко тошнота и рвота (предполагающая закупорку кишечника)
Лапароскопия или иногда лапаротомия
Миофасциальная боль в области таза
Хроническая или рецидивирующая боль в одной или нескольких частях половых путей (вульве, влагалище) или других органах таза (мочеточник, прямая кишка, ягодицы, бедра, живот)
Обследование врачом;
Не связанные с репродуктивной системой
Боль, которая обычно возникает вокруг пупка и затем — в нижней правой части живота
Потеря аппетита и обычно тошнота и рвота
Часто повышение температуры
КТ брюшной полости; при отсутствии КТ может проводиться ультразвуковое исследование или МРТ
Иногда — боль чуть выше лобковой кости
Иногда острая необходимость помочиться, более частое мочеиспускание и/или жжение при мочеиспускании
Анализ мочи
Боль или болезненность в нижней части живота, обычно слева
лихорадка
КТ брюшной полости
Воспалительные заболевания кишечника, включая
Спастическая боль в брюшной полости
Диарея, при язвенном колите часто с кровью в кале
Потеря аппетита и снижение массы тела
КТ тонкого и толстого кишечника (КТ энтерография) для проверки на болезнь Крона
Эндоскопия (обычно колоноскопия или ректороманоскопия)
Иногда рентген верхних отделов пищеварительного тракта после перорального приема бария или нижней части пищеварительного тракта после введения бария в прямую кишку с помощью клизмы
Мучительная прерывистая боль в нижней части живота, в боку или в нижней части спины, в зависимости от места расположения камня
тошнота и рвота;
Кровь в моче
анализы мочи (общий анализ мочи);
Визуализирующие обследования, такие как КТ, ультразвуковое исследование или рентгенологическое исследование брюшной полости
* Включены некоторые причины болей в нижней части живота.
† Признаки включают симптомы и результаты врачебного осмотра. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
‡ У женщин детородного возраста выполняется анализ на беременность, чтобы установить возможное наличие причины, связанной с беременностью, и, если женщина беременна, убедиться, что анализы и проводимое лечение безопасны во время беременности.
ОАК — общий анализ крови; КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.