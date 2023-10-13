Некоторые причины боли в животе у новорожденных, младенцев и маленьких детей
Причина боли
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Мекониевый перитонит
Воспаление и иногда инфекция брюшной полости и ее слизистой оболочки (перитонит), вызванная перфорацией кишечника и утечкой мекония (темно-зеленого фекального материала, вырабатываемого в кишечнике до рождения)
Развивается, когда младенец еще находится в матке, или вскоре после рождения
Блокада выхода из желудка (двенадцатиперстной кишки)
После кормления бывает сильная (струей) рвота
Обычно начинается в период между рождением и до 4-месячного возраста
Заворот кишок
Закручивание петли кишечника
Вызывает непроходимость кишечника и препятствует кровоснабжению кишечника
Обычно рвота, диарея, вздутие живота и эпизодический и сильный плач (колики)
Порок развития заднего прохода (заращение заднего прохода)
Сужение или блокада анального отверстия
Обычно обнаруживается врачами при обследовании младенцев после рождения и обычно требует экстренного хирургического вмешательства
Сжатие и наползание (телескопическое) одной части кишечника на другую
Вызывает непроходимость кишечника и препятствует кровоснабжению кишечника
Вызывает внезапную боль, сонливость, рвоту, кровавый кал и повышение температуры
Обычно возникает у детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет
Блокада, полностью останавливающая или серьезно ухудшающая прохождение кишечного содержимого
Обычно вызывается врожденным пороком, меконием или заворотом кишок у новорожденных и детей первого года жизни
Различные симптомы, в зависимости от типа обструкции, которые могут включать спастическую боль в животе, вздутие живота, потерю аппетита, рвоту, тяжелый запор, диарею и повышение температуры