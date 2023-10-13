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Некоторые причины боли в животе у новорожденных, младенцев и маленьких детей

Причина боли

Описание

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Мекониевый перитонит

Воспаление и иногда инфекция брюшной полости и ее слизистой оболочки (перитонит), вызванная перфорацией кишечника и утечкой мекония (темно-зеленого фекального материала, вырабатываемого в кишечнике до рождения)

Развивается, когда младенец еще находится в матке, или вскоре после рождения

Гипертрофический пилоростеноз

Блокада выхода из желудка (двенадцатиперстной кишки)

После кормления бывает сильная (струей) рвота

Обычно начинается в период между рождением и до 4-месячного возраста

Заворот кишок

Закручивание петли кишечника

Вызывает непроходимость кишечника и препятствует кровоснабжению кишечника

Обычно рвота, диарея, вздутие живота и эпизодический и сильный плач (колики)

Порок развития заднего прохода (заращение заднего прохода)

Сужение или блокада анального отверстия

Обычно обнаруживается врачами при обследовании младенцев после рождения и обычно требует экстренного хирургического вмешательства

Кишечная инвагинация

Сжатие и наползание (телескопическое) одной части кишечника на другую

Вызывает непроходимость кишечника и препятствует кровоснабжению кишечника

Вызывает внезапную боль, сонливость, рвоту, кровавый кал и повышение температуры

Обычно возникает у детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет

Непроходимость кишечника

Блокада, полностью останавливающая или серьезно ухудшающая прохождение кишечного содержимого

Обычно вызывается врожденным пороком, меконием или заворотом кишок у новорожденных и детей первого года жизни

Различные симптомы, в зависимости от типа обструкции, которые могут включать спастическую боль в животе, вздутие живота, потерю аппетита, рвоту, тяжелый запор, диарею и повышение температуры

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