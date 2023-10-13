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Некоторые препараты для лечения туберкулеза

Препарат

Способ применения

Побочные эффекты

Препараты первого ряда*

Изониазид

Перорально

Поражение печени (гепатит) у 1 из 1000 человек, которое приводит к утомляемости, потере аппетита, тошноте, рвоте и желтухе

Иногда онемение в конечностях (периферическая невропатия)

Рифампицин (и родственные препараты рифабутин и рифапентин)

Перорально

Поражение печени, особенно при сочетании рифампина с изониазидом (побочные эффекты проходят после прекращения приема лекарства)

Красновато-оранжевый цвет мочи, слез и пота

почечная недостаточность;

В редких случаях низкое содержание лейкоцитов или тромбоцитов

Пиразинамид

Перорально

Поражение печени (гепатит), расстройство пищеварения и иногда подагра

Этамбутол

Перорально

Иногда расплывчатое зрение и ухудшенное восприятие цвета (препараты влияют на оптический нерв)

Моксифлоксацин

Перорально

Воспаление или разрыв сухожилий

Нервозность, тремор и судороги

Диарея, вызванная антибиотиками, и воспаление толстой кишки (колит)

Препараты второго ряда†

Аминогликозиды, такие, как стрептомицин, амикацин и канамицин

Внутримышечная инъекция

Поражение почек, головокружение, потеря слуха (из-за поражения нервов внутреннего уха), сыпь и лихорадка

Фторхинолоны, такие как левофлоксацин

Перорально

Воспаление или разрыв сухожилий

Нервозность, тремор и судороги

Диарея, вызванная антибиотиками, и воспаление толстой кишки (колит)

Капреомицин

Внутримышечная инъекция

Побочные эффекты, аналогичные таковым аминогликозидов (но капреомицин часто переносится лучше при необходимости длительного лечения)

* Препараты первого ряда, как правило, назначаются в первую очередь.

† Препараты второго ряда, как правило, используются при развитии устойчивости бактерий, вызывающих туберкулез, к лекарственным препаратам первого ряда, либо при непереносимости одного из препаратов первого ряда.

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