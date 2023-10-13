Некоторые препараты для лечения туберкулеза
Препарат
Способ применения
Побочные эффекты
Препараты первого ряда*
Изониазид
Перорально
Поражение печени (гепатит) у 1 из 1000 человек, которое приводит к утомляемости, потере аппетита, тошноте, рвоте и желтухе
Иногда онемение в конечностях (периферическая невропатия)
Рифампицин (и родственные препараты рифабутин и рифапентин)
Перорально
Поражение печени, особенно при сочетании рифампина с изониазидом (побочные эффекты проходят после прекращения приема лекарства)
Красновато-оранжевый цвет мочи, слез и пота
В редких случаях низкое содержание лейкоцитов или тромбоцитов
Пиразинамид
Перорально
Поражение печени (гепатит), расстройство пищеварения и иногда подагра
Этамбутол
Перорально
Иногда расплывчатое зрение и ухудшенное восприятие цвета (препараты влияют на оптический нерв)
Моксифлоксацин
Перорально
Воспаление или разрыв сухожилий
Нервозность, тремор и судороги
Диарея, вызванная антибиотиками, и воспаление толстой кишки (колит)
Препараты второго ряда†
Аминогликозиды, такие, как стрептомицин, амикацин и канамицин
Внутримышечная инъекция
Поражение почек, головокружение, потеря слуха (из-за поражения нервов внутреннего уха), сыпь и лихорадка
Фторхинолоны, такие как левофлоксацин
Перорально
Воспаление или разрыв сухожилий
Нервозность, тремор и судороги
Диарея, вызванная антибиотиками, и воспаление толстой кишки (колит)
Капреомицин
Внутримышечная инъекция
Побочные эффекты, аналогичные таковым аминогликозидов (но капреомицин часто переносится лучше при необходимости длительного лечения)
* Препараты первого ряда, как правило, назначаются в первую очередь.
† Препараты второго ряда, как правило, используются при развитии устойчивости бактерий, вызывающих туберкулез, к лекарственным препаратам первого ряда, либо при непереносимости одного из препаратов первого ряда.