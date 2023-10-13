Некоторые основания для звонка врачу*
Проблема
Основания для звонка
Рвота или неспособность удержать жидкость внутри после питья
болезненное глотание;
Кашель, продолжающийся более 2 или 3 недель или кашель с кровью
Боль в ухе
Затрудненное дыхание
Симптомы, которые продолжаются более 7 дней
Кал черного цвета или с кровью
Более 6–8 водянистых дефекаций в день у детей
Симптомы, которые продолжаются более 7 дней
Симптомы обезвоживания (такие как очень большая сухость во рту и в подмышках, спутанность сознания и пониженное мочеиспускание), особенно у детей и пожилых людей
Боль в животе или температура > 100,4°F (38 °C)
Ощущение, что пища застряла в горле
Развитие изжоги или изменения в изжоге, особенно во время физических нагрузок
Частая изжога, отрыжка или срыгивание
Устойчивые тошнота или рвота
Непроходящая или сильная боль в животе
Изменение частоты дефекации
Кровь в кале или черный кал
Проблемы общего характера
Симптомы, не позволяющие заниматься обычными видами деятельности, в частности, возникновение или усиление одышки при физической нагрузке
Необъяснимая потеря веса
Головокружение или ощущение близкого обморока
Стойкая утомляемость, особенно если она появилась впервые
Потливость, не связанная с физическими упражнениями, особенно сильный или холодный пот
Сильная головная боль, достигающая максимальной интенсивности в течение нескольких секунд
Потеря памяти или спутанность сознания
Затуманенное зрение или двоение в глазах
невнятная речь;
Утрата равновесия или головокружение
судорожные припадки.
Онемение или слабость руки, ноги или лица
Тошнота или рвота с вновь возникшей головной болью
Проблемы с сердцем
Быстрое или нерегулярное сердцебиение (ощущение сердцебиения)
Проблемы с ногами
Боль в голенях, усиливающаяся во время ходьбы
Отек лодыжек или ног, особенно вновь возникший отек одной стопы или ноги
Отсутствие менструаций при достижении возраста 16 лет
Внезапное прекращение менструаций
Менструация, продолжающаяся намного дольше обычного или слишком обильная
Внезапное ощущение болезненности при использовании тампонов
Сильные или приводящие к нетрудоспособности спазмы
сыпь;
Температура 100,4° F (38° C) или выше
Сыпь, которая болезненна, сопровождается отеком или выделениями
Отек или покраснение глаз или области вокруг глаз
Нарушения зрения
Умеренная или сильная боль в животе
Симптомы обезвоживания, особенно у детей и пожилых людей
Рвота зеленого или черного цвета либо с кровью
* Список проблем и оснований для звонка врачу представляет собой лишь небольшой пример.