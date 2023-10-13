Некоторые осложнения онкологических заболеваний
Осложнение
Описание
Жидкость скапливается в мешкообразной структуре, окружающей сердце (перикарде, или околосердечной сумке). Эта жидкость оказывает давление на сердце и препятствует его способности перекачивать кровь. Жидкость может накапливаться, когда опухоль поражает перикард и раздражает его. Это может вызывать боль в груди и одышку.
Жидкость скапливается в мешкообразной структуре вокруг легких (плевральной полости), что приводит к появлению одышки.
Синдром верхней полой вены
Опухоль частично или полностью блокирует вену, по которой кровь отходит из верхней части тела в сердце (верхнюю полую вену). Закупорка верхней полой вены вызывает отек вен в верхней части груди и шеи, в результате чего появляется припухлость лица, шеи и верхней части груди.
Опухоль сдавливает спинной мозг или спинномозговые нервы, что приводит к появлению боли и утрате функций (например, к недержанию мочи или кала). Чем дольше сохраняется сдавление спинного мозга или спинномозговых нервов, тем меньше вероятность восстановления нормальной функции нервов после устранения сдавления.
Дисфункция головного мозга
Функционирование головного мозга нарушается вследствие растущей в нем злокачественной опухоли, которая присутствует в виде первичной опухоли головного мозга или, в более частых случаях, в виде метастаза, вызванного наличием злокачественного новообразования в других частях организма. Может возникнуть множество различных симптомов, в том числе дезориентация, сонливость, возбуждение, головные боли, нарушение зрения, аномальные ощущения, слабость, тошнота, рвота и судороги.
Кровотечение
Кровотечение может возникнуть в результате вторжения опухоли в здоровые ткани и в кровеносные сосуды и их гибели или в результате появления аномальных хрупких кровеносных сосудов внутри опухоли.