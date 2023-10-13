Некоторые онкологические биомаркеры*
Онкологический биомаркер
Описание
Комментарий о проведении анализа
Альфа-фетопротеин (АФП)
Повышенные уровни АФП часто встречаются в крови пациентов с раком печени (гепатоцеллюлярной карциномой). Кроме того, повышенный уровень АФП часто встречается у людей с определенными видами рака яичника или яичка.
Анализ может быть полезным для контроля лечения и, возможно, для диагностики опухоли у больного циррозом (поражение печени из-за алкоголя или вирусного гепатита).
Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (ß-ХГЧ)
Этот гормон вырабатывается во время беременности, но также появляется у женщин с опухолью из клеток плаценты и у мужчин с раком яичек.
Анализ может быть полезным для диагностики таких видов онкологических заболеваний и для мониторинга лечения.
Бета2 (ß2)-микроглобулин
Уровни могут быть повышенными у людей с множественной миеломой и при некоторых лимфомах.
Этот анализ не рекомендуется для скрининга на рак, но он может быть полезным для мониторинга лечебного эффекта.
Кальцитонин
Кальцитонин вырабатывается определенными клетками щитовидной железы (С-клетками). Его уровень в крови повышается при медуллярном раке щитовидной железы.
Этот анализ можно использовать для обнаружения онкологического заболевания и мониторинга лечебного эффекта при лечении медуллярного рака щитовидной железы.
Углеводный антиген 125 (CA-125)
Уровень может быть повышен у женщин с различными гинекологическими заболеваниями, в том числе с раком яичников.
Этот анализ не рекомендуется для скрининга на рак, но он может быть полезным для мониторинга лечебного эффекта.
Углеводный антиген 19-9 (CA 19-9)
Уровни могут быть повышены у людей с опухолевыми заболеваниями пищеварительного тракта, в частности с раком поджелудочной железы.
Этот тест используется для мониторинга лечебного эффекта при лечении и для диагностики опухолей неизвестного происхождения.
Углеводный антиген 27.29 (CA27.29)
Уровни могут быть повышенными у больных раком молочной железы.
Этот анализ может быть использован для мониторинга лечения.
Раково-эмбриональный антиген (РЭА)
Уровни в крови могут быть повышены у больных раком толстой кишки. Уровни в крови могут быть также повышены у людей с другими видами онкологических заболеваний или нераковыми воспалительными заболеваниями.
После операции по удалению рака толстой кишки анализы могут быть полезны для мониторинга лечения и выявления рецидивов.
Простатспецифический антиген (ПСА)
Уровни часто повышены у мужчин с доброкачественным увеличением предстательной железы и часто значительно повышены у мужчин с раком предстательной железы. Мужчины с повышенным уровнем ПСА должны пройти дальнейшее обследование у врача.
Анализ может быть полезным при скрининге рака, а также для обнаружения рецидивов после лечения.
Тиреоглобулин
Уровни могут быть повышенными у больных раком щитовидной железы или при доброкачественной опухоли щитовидной железы.
Этот анализ не рекомендуется для рутинного скрининга, но может быть полезным для мониторинга лечебного эффекта при лечении рака щитовидной железы.
* Поскольку онкологические биомаркеры также могут вырабатываться нормальными тканями, врачи обычно не используют их для скрининга здоровых людей. Исключениями могут быть ПСА на рак предстательной железы и АФП для людей с риском развития рака печени. В семьях с наследственным медуллярным раком щитовидной железы, что является редким заболеванием, уровень кальцитонина в крови также может быть полезным скрининговым тестом.