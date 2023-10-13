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Некоторые онкологические биомаркеры*

Онкологический биомаркер

Описание

Комментарий о проведении анализа

Альфа-фетопротеин (АФП)

Повышенные уровни АФП часто встречаются в крови пациентов с раком печени (гепатоцеллюлярной карциномой). Кроме того, повышенный уровень АФП часто встречается у людей с определенными видами рака яичника или яичка.

Анализ может быть полезным для контроля лечения и, возможно, для диагностики опухоли у больного циррозом (поражение печени из-за алкоголя или вирусного гепатита).

Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (ß-ХГЧ)

Этот гормон вырабатывается во время беременности, но также появляется у женщин с опухолью из клеток плаценты и у мужчин с раком яичек.

Анализ может быть полезным для диагностики таких видов онкологических заболеваний и для мониторинга лечения.

Бета22)-микроглобулин

Уровни могут быть повышенными у людей с множественной миеломой и при некоторых лимфомах.

Этот анализ не рекомендуется для скрининга на рак, но он может быть полезным для мониторинга лечебного эффекта.

Кальцитонин

Кальцитонин вырабатывается определенными клетками щитовидной железы (С-клетками). Его уровень в крови повышается при медуллярном раке щитовидной железы.

Этот анализ можно использовать для обнаружения онкологического заболевания и мониторинга лечебного эффекта при лечении медуллярного рака щитовидной железы.

Углеводный антиген 125 (CA-125)

Уровень может быть повышен у женщин с различными гинекологическими заболеваниями, в том числе с раком яичников.

Этот анализ не рекомендуется для скрининга на рак, но он может быть полезным для мониторинга лечебного эффекта.

Углеводный антиген 19-9 (CA 19-9)

Уровни могут быть повышены у людей с опухолевыми заболеваниями пищеварительного тракта, в частности с раком поджелудочной железы.

Этот тест используется для мониторинга лечебного эффекта при лечении и для диагностики опухолей неизвестного происхождения.

Углеводный антиген 27.29 (CA27.29)

Уровни могут быть повышенными у больных раком молочной железы.

Этот анализ может быть использован для мониторинга лечения.

Раково-эмбриональный антиген (РЭА)

Уровни в крови могут быть повышены у больных раком толстой кишки. Уровни в крови могут быть также повышены у людей с другими видами онкологических заболеваний или нераковыми воспалительными заболеваниями.

После операции по удалению рака толстой кишки анализы могут быть полезны для мониторинга лечения и выявления рецидивов.

Простатспецифический антиген (ПСА)

Уровни часто повышены у мужчин с доброкачественным увеличением предстательной железы и часто значительно повышены у мужчин с раком предстательной железы. Мужчины с повышенным уровнем ПСА должны пройти дальнейшее обследование у врача.

Анализ может быть полезным при скрининге рака, а также для обнаружения рецидивов после лечения.

Тиреоглобулин

Уровни могут быть повышенными у больных раком щитовидной железы или при доброкачественной опухоли щитовидной железы.

Этот анализ не рекомендуется для рутинного скрининга, но может быть полезным для мониторинга лечебного эффекта при лечении рака щитовидной железы.

* Поскольку онкологические биомаркеры также могут вырабатываться нормальными тканями, врачи обычно не используют их для скрининга здоровых людей. Исключениями могут быть ПСА на рак предстательной железы и АФП для людей с риском развития рака печени. В семьях с наследственным медуллярным раком щитовидной железы, что является редким заболеванием, уровень кальцитонина в крови также может быть полезным скрининговым тестом.

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