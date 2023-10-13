* Поскольку онкологические биомаркеры также могут вырабатываться нормальными тканями, врачи обычно не используют их для скрининга здоровых людей. Исключениями могут быть ПСА на рак предстательной железы и АФП для людей с риском развития рака печени. В семьях с наследственным медуллярным раком щитовидной железы, что является редким заболеванием, уровень кальцитонина в крови также может быть полезным скрининговым тестом.