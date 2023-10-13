Некоторые лекарственные препараты, способные вызвать недержание мочи
Механизм
Примеры
Слабость сфинктера мочевого пузыря или мышц таза (недостаточность выходного отверстия мочевого пузыря)
Альфа-адреноблокаторы (например, альфузозин, доксазозин, празозин, тамсулозин или теразозин), которые расслабляют сфинктер мочевого пузыря
Гормональная терапия (обычно пероральные комбинированные эстроген-прогестиновые средства), которая может способствовать истончению мышц таза и опорных тканей
Мизопростол, который расслабляет сфинктер мочевого пузыря
Блокада (непроходимость выходного отверстия мочевого пузыря)
Стимуляторы альфа-адренорецепторов (например, псевдоэфедрин), которые могут вызвать сокращение мышц мочевого пузыря и предстательной железы
Недостаточная активность мышц стенки мочевого пузыря
Лекарственные препараты с антихолинергическим эффектом (например, антигистаминные препараты, антипсихотические препараты, бензотропин или трициклические антидепрессанты), которые угнетают сокращение мышц мочевого пузыря
Блокаторы кальциевых каналов (например, дилтиазем, нифедипин и верапамил), которые угнетают сокращение мышц мочевого пузыря
Опиоидные средства, которые угнетают сократительную способность мочевого пузыря