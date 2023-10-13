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Некоторые лекарственные препараты, способные вызвать недержание мочи

Механизм

Примеры

Слабость сфинктера мочевого пузыря или мышц таза (недостаточность выходного отверстия мочевого пузыря)

Альфа-адреноблокаторы (например, альфузозин, доксазозин, празозин, тамсулозин или теразозин), которые расслабляют сфинктер мочевого пузыря

Гормональная терапия (обычно пероральные комбинированные эстроген-прогестиновые средства), которая может способствовать истончению мышц таза и опорных тканей

Мизопростол, который расслабляет сфинктер мочевого пузыря

Блокада (непроходимость выходного отверстия мочевого пузыря)

Стимуляторы альфа-адренорецепторов (например, псевдоэфедрин), которые могут вызвать сокращение мышц мочевого пузыря и предстательной железы

Недостаточная активность мышц стенки мочевого пузыря

Лекарственные препараты с антихолинергическим эффектом (например, антигистаминные препараты, антипсихотические препараты, бензотропин или трициклические антидепрессанты), которые угнетают сокращение мышц мочевого пузыря

Блокаторы кальциевых каналов (например, дилтиазем, нифедипин и верапамил), которые угнетают сокращение мышц мочевого пузыря

Опиоидные средства, которые угнетают сократительную способность мочевого пузыря

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