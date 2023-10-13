Некоторые лекарственные препараты, которые могут вызывать серотониновый синдром
Класс
Лекарственные препараты
Антидепрессанты: Ингибиторы моноаминооксидазы
Фенелзин
Селегилин
Транилсипромин
Антидепрессанты: Ингибиторы обратного захвата норэпинефрина-серотонина
Бупропион
Нефазодон
Тразодон
Венлафаксин
Антидепрессанты: Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина
Циталопрам
Эсциталопрам
Флуоксетин
Пароксетин
Сертралин
Антидепрессанты: Трициклические антидепрессанты
Амитриптилин
Дезипрамин
Доксепин
Имипрамин
Нортриптилин
Тримипрамин
Стимуляторы центральной нервной системы (ЦНС)
Метамфетамин
3,4-метилендиоксиметамфетамин (МДМА или экстази)
Метилфенидат
Фентермин
Сибутрамин
Галлюциногены
Диэтиламин лизергиновой кислоты (ЛСД)
5-метоксидиизопропилтриптамин («фокси-метокси»)
Растительные препараты
Мускатный орех
Женьшень (азиатский или американский)
Гармала обыкновенная
Агонисты 5-гидрокситриптамина (5-ГТ1) (триптаны)
Алмотриптан
Элетриптан
Фроватриптан
Наратриптан
Ризатриптан
Суматриптан
Золмитриптан
Бупренорфин
Фентанил
Гидрокодон
Меперидин
Оксикодон
Пентазоцин
Трамадол
Прочие
Буспирон
Хлорфенирамин
Декстрометорфан
Гранисетрон
5-гидрокситриптофан
Леводопа
Литий
Метоклопрамид
Оланзапин
Ондансетрон
Рисперидон
Ритонавир
Триптофан
Вальпроат