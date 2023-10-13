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Некоторые лекарственные препараты, которые могут вызывать серотониновый синдром

Класс

Лекарственные препараты

Антидепрессанты: Ингибиторы моноаминооксидазы

Фенелзин

Селегилин

Транилсипромин

Антидепрессанты: Ингибиторы обратного захвата норэпинефрина-серотонина

Бупропион

Нефазодон

Тразодон

Венлафаксин

Антидепрессанты: Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина

Циталопрам

Эсциталопрам

Флуоксетин

Пароксетин

Сертралин

Антидепрессанты: Трициклические антидепрессанты

Амитриптилин

Дезипрамин

Доксепин

Имипрамин

Нортриптилин

Тримипрамин

Стимуляторы центральной нервной системы (ЦНС)

Амфетамин

Кокаин

Метамфетамин

3,4-метилендиоксиметамфетамин (МДМА или экстази)

Метилфенидат

Фентермин

Сибутрамин

Галлюциногены

Диэтиламин лизергиновой кислоты (ЛСД)

5-метоксидиизопропилтриптамин («фокси-метокси»)

Растительные препараты

Мускатный орех

Женьшень (азиатский или американский)

Зверобой

Гармала обыкновенная

Агонисты 5-гидрокситриптамина (5-ГТ1) (триптаны)

Алмотриптан

Элетриптан

Фроватриптан

Наратриптан

Ризатриптан

Суматриптан

Золмитриптан

Опиоиды

Бупренорфин

Фентанил

Гидрокодон

Меперидин

Оксикодон

Пентазоцин

Трамадол

Прочие

Буспирон

Хлорфенирамин

Декстрометорфан

Гранисетрон

5-гидрокситриптофан

Леводопа

Литий

Метоклопрамид

Оланзапин

Ондансетрон

Рисперидон

Ритонавир

Триптофан

Вальпроат

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