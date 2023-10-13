Некоторые лекарственные препараты, которые могут вызывать иммунодефицит
Тип
Примеры
Противосудорожные препараты
Ламотриджин
Фенитоин
Вальпроат
Химиотерапевтические препараты
Алемтузумаб
Бусульфан
Циклофосфамид
Мелфалан
Кортикостероиды
Метилпреднизолон
Преднизон
Иммунодепрессанты (лекарственные препараты, угнетающие иммунную систему)
Азатиоприн
Циклоспорин
Микофенолат
Сиролимус
такролимус.
Другие лекарственные препараты, например антитела, направленные на подавление определенных компонентов иммунной системы
Адалимумаб
Этанерцепт
Инфликсимаб
Ритуксимаб
Тоцилизумаб