Некоторые лекарственные препараты и вещества, повышающие чувствительность кожи к солнечному свету
Анксиолитики
Алпразолам
Хлордиазепоксид
Антибиотики
Хинолоны
Сульфаниламидные препараты
Тетрациклины (особенно доксициклин)
Триметоприм
Антидепрессанты
Трициклические антидепрессанты
Противогрибковые препараты
Гризеофульвин
Антигипергликемические препараты
Препараты сульфонилмочевины
Противомалярийные препараты
Хлорохин
хинин.
Нейролептики
Фенотиазины
Химиотерапевтические препараты
Дакарбазин
Фторурацил
Метотрексат
Винбластин
Диуретики
фуросемид;
Тиазиды
лекарственные препараты, используемые для лечения угревой сыпи
Изотретиноин
Препараты для лечения заболеваний сердца
Амиодарон
Хинидин
Обезболивающие препараты (анальгетики)
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП; особенно пироксикам и кетопрофен)
Сенсибилизирующие вещества
Антибактериальные препараты, наносимые на кожу (например, хлоргексидин и гексахлорофен)
Каменноугольная смола
ароматизирующих веществах.
Фурокумарины, присутствующие в растениях, таких как лайм, сельдерей и петрушка
Солнцезащитные средства