Некоторые лекарственные препараты и вещества, которые могут повреждать печень
Тип лекарственного препарата
Примеры
Антибиотики
Амоксициллин/клавуланат
Клиндамицин
Эритромицин
Нитрофурантоин
Рифампин
Сульфаниламидные препараты
Тетрациклины
Триметоприм/сульфаметоксазол
Лекарственные препараты, применяемые для лечения туберкулеза (изониазид и пиразинамид)
Противосудорожные препараты
Карбамазепин
Фенобарбитал
Фенитоин
Вальпроат
Антидепрессанты
Бупропион
Флуоксетин
Миртазапин
Пароксетин
Сертралин
Тразодон
Трициклические антидепрессанты, такие, как амитриптилин
Противогрибковые препараты
Кетоконазол
Тербинафин
Антигипертензивные препараты (применяемые для лечения повышенного артериального давления и иногда заболеваний почек или сердца)
Каптоприл
Эналаприл
Ирбесартан
Лизиноприл
Лозартан
Верапамил
Нейролептики
Фенотиазины, такие, как хлорпромазин
Рисперидон
Препараты для лечения заболеваний сердца
Амиодарон
Клопидогрел
Гормоны и родственные им препараты
Анаболические стероиды
Противозачаточные таблетки (пероральные контрацептивы)
Эстрогены
Обезболивающие препараты
Ацетаминофен
НПВП
Другие лекарственные препараты
Акарбоза (используется для лечения диабета)
Аллопуринол (используется для лечения подагры)
Антиретровирусные препараты (используются для лечения ВИЧ-инфекции)
Баклофен (мышечный релаксант)
Ципрогептадин (антигистаминный препарат)
Азатиоприн (используется для профилактики отторжения пересаженных органов)
Метотрексат (используется для лечения онкологических заболеваний)
Омепразол (используется для лечения желудочно-пищеводного рефлюкса)
Ингибиторы PD-1/PD-L1 (противоопухолевые препараты)
Статины (используется для лечения высокого уровня холестерина)
Многие виды химиотерапии, включая ингибиторы иммунных контрольных точек
Лекарственные растения
Дубровник
Экстракт зеленого чая
Кава
Некоторые энергетические напитки
НПВП — нестероидные противовоспалительные препараты.