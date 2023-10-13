* При уровне дозы, используемой для лечения общих симптомов менопаузы, монотерапия эстрогеном (без прогестагена) у женщин с неудаленной маткой (не подвергавшихся гистерэктомии) может вызывать рак слизистой оболочки матки (рак эндометрия).

† Более низкие дозы эстрогена, а также эстроген, назначаемый в виде кожного пластыря (трансдермальный) или вагинального кольца, имеют более низкий риск формирования сгустков крови, инсульта и заболеваний желчного пузыря (например, желчных камней), чем при приеме эстрогена в виде таблеток.