Некоторые лекарственные препараты, используемые для лечения симптомов и влияния менопаузы
Лекарственные препараты
Преимущества
Недостатки
Лечение: общие симптомы менопаузы (такие как приливы, изменения настроения, проблемы со сном)
Гормональная терапия менопаузы (ранее называемая гормонозаместительной терапией)
Терапия эстрогеном, обычно с прогестагеном (эстроген используется отдельно, только если женщина перенесла гистерэктомию [хирургическое удаление матки]*)
Облегчает приливы, ночную потливость
Обычно уменьшает сухость влагалища и боль во время полового акта
Помогает предотвратить остеопороз и снизить риск переломов костей
Комбинированная терапия (эстроген плюс прогестаген):
Монотерапия эстрогеном:
Монотерапия прогестагеном, например, синтетическими прогестинами (такими как медроксипрогестерона ацетат) или натуральным прогестероном (микронизированный прогестерон)
Облегчает приливы жара, но не так эффективно, как терапия эстрогеном
Снижает риск развития рака эндометрия (рака слизистой оболочки матки)
Вариант лечения для некоторых женщин с высоким риском образования сгустков крови, которые не могут получать терапию эстрогенами
Не помогает при вагинальной сухости
Может вызывать вздутие живота, болезненность молочных желез, повышенную плотность костной ткани, расстройства настроения и/или головную боль
Может повышать уровень ЛПНП (нездоровый тип холестерина)
Может повышать риск образования сгустков крови в ногах и легких, но, вероятно, имеет меньший риск, чем терапия эстрогенами
Микронизированный прогестерон: Может в меньшей степени, чем синтетические прогестины, отрицательно влиять на настроение и на холестерин ЛПНП
Может вызывать сонливость (и поэтому обычно принимается на ночь)
По всей видимости, имеет меньше побочных эффектов (таких как резкие смены настроения, вздутие живота или болезненность молочных желез), чем синтетические прогестины
Конъюгированный эстроген плюс базедоксифен
Конъюгированный эстроген плюс базедоксифен (СМЭР)
Облегчает приливы, ночную потливость
Улучшает сон
Обычно уменьшает сухость влагалища и боль во время полового акта
Защищает матку без потребности в прогестагене
Помогает предотвратить остеопороз и снизить риск переломов костей
Может увеличить риск образования тромбов в венах ног и легких
Вероятно, не увеличивает плотность молочной железы или частоту рака молочной железы
Болезненность молочных желез и прорывное вагинальное кровотечение менее выражены, чем при использовании других форм гормональной терапии
Негормональные препараты
Антидепрессанты:
СИОЗС, такие как десвенлафаксин, флуоксетин, сертралин, соль пароксетина в низких дозах и соль пароксетина с замедленным высвобождением;
ИОЗСН (например, венлафаксин)
Облегчают депрессию, тревожность, раздражительность и бессонницу
Могут быть эффективны в отношении приливов жара
Побочные эффекты зависят от лекарственного препарата и могут включать половую дисфункцию, тошноту, диарею, потерю веса, увеличение веса, сонливость, сухость во рту, спутанность сознания и повышение или снижение артериального давления
Фезолинетант
Снижает частоту и тяжесть приливов жара
Побочные эффекты включают боль в животе, диарею, проблемы со сном, боль в спине, приливы жара и редкие случаи повреждения печени.
Необходимо проведение функциональных печеночных проб перед началом лечения и каждые 3 месяца в течение первых 9 месяцев лечения
Габапентин
Может быть эффективен в отношении приливов жара и ночной потливости
Побочные эффекты включают сонливость, головокружение, головную боль, сыпь, набор веса или отек ног
Лечение симптомов со стороны влагалища и мочевыводящих путей
Терапия вагинальным эстрогеном в низких дозах
Уменьшает сухость влагалища и боль во время полового акта
Снижает частоту рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей
Снижает стресс и останавливает неотложное недержание мочи
Маловероятно, что терапия вагинальным эстрогеном в низких дозах увеличивает риск развития эстроген-чувствительных опухолей, таких как рак молочной железы или рак матки.
Вагинальный ДГЭА
Уменьшает сухость влагалища и боль во время полового акта
Снижает частоту рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей
Корректирует неотложное недержание мочи
Может вызывать усиление влагалищных выделений или изменения в результатах Пап-теста
Оспемифен (ИОЗСН)
Облегчает боль при половом акте
Обычно используется женщинами, которые не в состоянии применять принимать вагинальные препараты, эстроген или ДГЭА (например, при тяжелом артрите)
Временно может ухудшить приливы
Может увеличить риск образования тромбов в венах ног и легких
* При уровне дозы, используемой для лечения общих симптомов менопаузы, монотерапия эстрогеном (без прогестагена) у женщин с неудаленной маткой (не подвергавшихся гистерэктомии) может вызывать рак слизистой оболочки матки (рак эндометрия).
† Более низкие дозы эстрогена, а также эстроген, назначаемый в виде кожного пластыря (трансдермальный) или вагинального кольца, имеют более низкий риск формирования сгустков крови, инсульта и заболеваний желчного пузыря (например, желчных камней), чем при приеме эстрогена в виде таблеток.
ДГЭА — дегидроэпиандростерон; ЛПВП — липопротеины высокой плотности; ЛПНП — липопротеины низкой плотности; СМРЭ — селективный модулятор эстрогеновых рецепторов; ИОЗСН — ингибитор обратного захвата серотонина-норэпинефрина; СИОЗС — селективный ингибитор обратного захвата серотонина.