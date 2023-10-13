Некоторые лекарственные препараты, используемые для лечения недержания мочи
Лекарственные препараты
Как действует лекарство
Комментарии
При слабости сфинктера мочевого пузыря или мышц таза (недостаточность выходного отверстия мочевого пузыря), вызывающей недержание мочи при напряжении
Дулоксетин
Помогает укрепить сокращения сфинктера мочевого пузыря
Не так хорошо изучен, как многие другие лекарственные препараты
Не одобрен в США для применения по этому показанию
Имипрамин (трициклический антидепрессант)
Помогает укрепить сокращения сфинктера мочевого пузыря и расслабить сверхактивный мочевой пузырь (антихолинергический эффект*)
Также применяется при сверхактивности мочевого пузыря и при неотложном недержании мочи
Одобрен FDA в качестве препарата для временного лечения с целью уменьшения ночного недержания мочи (энуреза) у детей в возрасте 6 лет и старше
Псевдоэфедрин (стимулятор альфа-адренорецепторов)
Помогает укрепить сокращения сфинктера мочевого пузыря
Может вызвать беспокойство, бессонницу и у мужчин неспособность к мочеиспусканию
Безрецептурные препараты, применяемые в основном в качестве деконгестанта
При непроходимости выходного отверстия мочевого пузыря у мужчин, вызывающей неотложное недержание мочи или недержание мочи вследствие переполнения мочевого пузыря
Альфа-адреноблокаторы:
Способствуют расслаблению сфинктера мочевого пузыря
Имеют тенденцию к увеличению скорости потока мочи и способствуют более полному опорожнению мочевого пузыря
Могут снизить кровяное давление или вызвать усталость
Ингибиторы 5-альфа-редуктазы:
Способствуют сокращению размеров увеличенной предстательной железы
Эффект может достигаться через несколько недель или месяцев
Иногда снижают половое влечение или способствует возникновению эректильной дисфункции
Ингибитор фосфодиэстеразы 5 типа (ФДЭ 5):
У врачей нет достоверной информации о воздействии этого лекарственного препарата на увеличенную предстательную железу
Ежедневное применение низких доз (также используется для лечения эректильной дисфункции)
При сверхактивном мочевом пузыре с неотложным недержанием мочи или недержании мочи при напряжении
Дарифенацин
Увеличивает объем наполнения мочевого пузыря и уменьшает мышечные спазмы стенки мочевого пузыря (антихолинергический эффект†)
—
Дицикломин
Расслабляет непроизвольно сокращающиеся мышцы
Увеличивает объем наполнения мочевого пузыря и уменьшает мышечные спазмы стенки мочевого пузыря (антихолинергический эффект*)
Не так хорошо изучен, как многие другие лекарственные препараты
Фезотеродин
Увеличивает объем наполнения мочевого пузыря и уменьшает мышечные спазмы стенки мочевого пузыря (антихолинергический эффект†)
Не так хорошо изучен, как многие другие лекарственные препараты
Гиосциамин
Увеличивает объем наполнения мочевого пузыря и уменьшает мышечные спазмы стенки мочевого пузыря (антихолинергический эффект*)
Не так хорошо изучен, как многие другие лекарственные препараты
Имипрамин (трициклический антидепрессант)
Помогает укрепить сокращения сфинктера мочевого пузыря
Увеличивает объем наполнения мочевого пузыря и уменьшает мышечные спазмы стенки мочевого пузыря (антихолинергический эффект*)
Особенно эффективен для лечения ночного недержания мочи
Мирабегрон (стимулятор бета-адренорецепторов)
Расслабляет стенки мочевого пузыря
Может спровоцировать повышение артериального давления
Онаботулинумтоксин А
(тип ботулотоксина)
Блокирует нервную активность в мышцах мочевого пузыря, что приводит к непроизвольному сокращению мочевого пузыря
Вводится в стенку мочевого пузыря через цистоскоп, вставленный в мочевой пузырь
Применяется для лечения недержания мочи у взрослых со сверхактивным мочевым пузырем, вызванным неврологическим расстройством (например, рассеянным склерозом), когда другие лекарственные препараты неэффективны или вызывают слишком много побочных эффектов
Оксибутинин
Многие проявления, такие, как расслабление непроизвольно сокращающихся мышц и антихолинергический эффект*, которые включают в себя увеличение объема наполнения мочевого пузыря и снижение мышечных спазмов стенки мочевого пузыря
Может быть наиболее эффективным лекарственным препаратом
Доступен в форме таблеток, трансдермального пластыря и геля
Солифенацин
Увеличивает объем наполнения мочевого пузыря и уменьшает мышечные спазмы стенки мочевого пузыря (антихолинергический эффект†)
—
Толтеродин
Увеличивает объем наполнения мочевого пузыря и уменьшает мышечные спазмы стенки мочевого пузыря (антихолинергический эффект†)
—
Троспий
Увеличивает объем наполнения мочевого пузыря и уменьшает мышечные спазмы стенки мочевого пузыря (антихолинергический эффект*)
—
Вибегрон (стимулятор бета-адренорецепторов)
Расслабляет стенки мочевого пузыря
Отсутствие очевидного влияния на артериальное давление
При слабости мышц стенки мочевого пузыря при недержании мочи вследствие переполнения мочевого пузыря
Бетанехол
Способствует сокращению мышц стенки мочевого пузыря
Обычно эффект не достигается
Может вызвать приливы крови, спазмы в животе и увеличение частоты сердечных сокращений
* Антихолинергический эффект (например, сухость во рту, запоры, а иногда размытое зрение или спутанность сознания) может принимать тяжелую форму, особенно у пожилых людей.
† Эти лекарственные препараты обладают антихолинергическим действием на мочевыделительную систему, поэтому они, как правило, оказывают меньше антихолинергических побочных эффектов, чем другие лекарственные препараты с антихолинергическим эффектом.
FDA — Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США.