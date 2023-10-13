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Некоторые лекарственные препараты для лечения симптомов вегетативных нарушений

Симптом

Лекарственные препараты

Действие лекарственного препарата

Запор

Пищевые добавки с клетчаткой (отруби или подорожник)

Размягчители стула (докузат, лактулоза, полиэтиленгликоль)

Добавки с клетчаткой увеличивают объем стула и таким образом способствуют нормализации работы кишечника. Клетчатка и размягчители стула ускоряют движение пищи по кишечнику.

Ощущение полного желудка

Домперидон

Эритромицин

Метоклопрамид

Эти лекарственные препараты усиливают сокращения пищеварительного тракта и помогают пище двигаться быстрее.

Эректильная дисфункция

Аванафил

Силденафил

Тадалафил

Варденафил

Эти лекарственные препараты повышают частоту, силу и длительность эрекции.

Ортостатическая гипотензия (чрезмерное снижение артериального давление при вставании)

Флудрокортизон

Этот лекарственный препарат задерживает соль в организме, так оно способствует увеличению объема крови, в результате повышается давление.

Дроксидопа

Мидодрин

Эти лекарственные препараты вызывают сужение малых артерий (артериол), в результате чего поддерживается достаточно высокое артериальное давление.

Срочные позывы к мочеиспусканию, частые мочеиспускания и недержание мочи

Мирабегрон

Оксибутинин

Тамсулозин

Толтеродин

Эти лекарственные препараты расслабляют мышцы гиперактивного мочевого пузыря.

Задержка мочи

Бетанехол

Этот лекарственный препарат способствует сокращениям мочевого пузыря и его опорожнению.

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