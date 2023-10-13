Некоторые лекарственные препараты для лечения симптомов вегетативных нарушений
Симптом
Лекарственные препараты
Действие лекарственного препарата
Пищевые добавки с клетчаткой (отруби или подорожник)
Размягчители стула (докузат, лактулоза, полиэтиленгликоль)
Добавки с клетчаткой увеличивают объем стула и таким образом способствуют нормализации работы кишечника. Клетчатка и размягчители стула ускоряют движение пищи по кишечнику.
Ощущение полного желудка
Домперидон
Эритромицин
Метоклопрамид
Эти лекарственные препараты усиливают сокращения пищеварительного тракта и помогают пище двигаться быстрее.
Аванафил
Силденафил
Тадалафил
Варденафил
Эти лекарственные препараты повышают частоту, силу и длительность эрекции.
Ортостатическая гипотензия (чрезмерное снижение артериального давление при вставании)
Флудрокортизон
Этот лекарственный препарат задерживает соль в организме, так оно способствует увеличению объема крови, в результате повышается давление.
Дроксидопа
Мидодрин
Эти лекарственные препараты вызывают сужение малых артерий (артериол), в результате чего поддерживается достаточно высокое артериальное давление.
Срочные позывы к мочеиспусканию, частые мочеиспускания и недержание мочи
Мирабегрон
Оксибутинин
Тамсулозин
Толтеродин
Эти лекарственные препараты расслабляют мышцы гиперактивного мочевого пузыря.
Бетанехол
Этот лекарственный препарат способствует сокращениям мочевого пузыря и его опорожнению.