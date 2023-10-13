Некоторые лекарственные препараты для лечения мигреней
Тип
Примеры
Некоторые побочные эффекты
Профилактика
Дивалпроекс
Вальпроат
Выпадение волос, расстройство желудка, нарушение функции печени, предрасположенность к кровотечениям, тремор и увеличение массы тела
Не используется при приступах мигрени у беременных
Топирамат
Похудение, дезориентация и депрессия
Атенолол
Метопролол
Надолол
Пропранолол
Тимолол
Спазм дыхательных путей (бронхоспазм), аномальное замедление частоты сердечных сокращений (брадикардия), утомляемость, бессонница, усугубление сердечной недостаточности и половая дисфункция
Изменение уровня сахара в крови (врачам может быть сложно понять, когда уровень сахара в крови слишком низок у пациентов с сахарным диабетом)
При приеме некоторых бета-блокаторов — неблагоприятное воздействие на уровень липидов (жиров)
Ботулотоксин (используется, чтобы блокировать активность нерва)
Онаботулинумтоксин А
Боль и скованность мышц шеи
Слабость мышц лица и иногда шеи
Верапамил
Тошнота, низкое артериальное давление и слабость
Запор
Дитаны*
Ласмидитан
Головокружение и сонливость
Моноклональные антитела
Эренумаб
Фреманезумаб
Галканезумаб
Боль и раздражение в месте инъекции и запор
Очень редко аллергические реакции
Трициклические антидепрессанты
Амитриптилин
Сонливость, увеличение массы тела, повышенная частота сердечных сокращений, сухость во рту, спутанность сознания и запор
Лечение сильных мигреней
Противорвотные препараты (используются для облегчения тошноты)
Метоклопрамид
Прохлорперазин
Низкое артериальное давление, сонливость, непроизвольные движения и мышечные спазмы
Производные алкалоидов спорыньи
Дигидроэрготамин
Головная боль при избыточном применении лекарственных препаратов (рикошетная головная боль) в случае слишком частого приема препарата
Тошнота, рвота и незначительные мышечные спазмы
В редких случаях боль в груди вследствие недостаточного кровоснабжения сердечной мышцы (стенокардия)
Гепанты*
Римегепант
Уброгепант
Минимальный
Триптаны (агонисты 5-гидрокситриптамина [5-HT] или серотонина)
Алмотриптан
Элетриптан
Фроватриптан
Наратриптан
Ризатриптан
Суматриптан
Золмитриптан
Головная боль при избыточном применении лекарственных препаратов от слишком частого приема препарата
Приливы крови, покалывание, головокружение, сонливость, тошнота и ощущение давления или боли в горле или грудной клетке
Кодеин
Меперидин
Оксикодон
Головная боль при избыточном применении лекарственных препаратов от слишком частого приема препарата
Замедление дыхания, запор, задержка мочи, сонливость и тошнота
Лечение слабых или умеренных мигреней
Анальгетики
Ацетаминофен
Головная боль при избыточном применении лекарственных препаратов от слишком частого приема препарата
Иногда сыпь
Противорвотные препараты
Метоклопрамид
Прохлорперазин
Низкое артериальное давление, сонливость, непроизвольные движения и мышечные спазмы
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)
аспирин;
Ибупрофен
Индометацин
Кеторолак
Напроксен
Головная боль при избыточном применении лекарственных препаратов от слишком частого приема препарата
Гастрит (воспаление желудка) и пептические язвы
При приеме индометацина — усиление депрессии, судорожные припадки и тремор при уменьшении подвижности и скованности мышц, а у пожилых людей — головокружение и дезориентация
Если присутствует чрезмерное использование кеторолака, возможно нарушение функции почек.
* Дитаны также могут использоваться для лечения легких, умеренных и сильных мигреней.
† Опиоиды следует использовать только в крайних случаях, когда мигрень вызывает сильную боль, а другие меры неэффективны.