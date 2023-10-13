Некоторые лекарственные препараты для лечения дрожжевых инфекций влагалища
Лекарственные препараты
Дозировка
Кремы, гели и суппозитории доступные без рецепта*
Бутоконазол
Крем с замедленным высвобождением активного вещества, который наносится один раз
Клотримазол
Наносится в виде крема один раз в день в течение 7–14 дней или в течение 3 дней, в зависимости от дозировки (концентрации)
Миконазол
Наносится в виде крема один раз в день в течение 7 дней или в течение 3 дней, в зависимости от дозировки (концентрации)
Также доступен в форме вагинального суппозитория, который вводится один раз в день в течение 7 дней или в течение 3 дней, в зависимости от дозировки (концентрации)
Терконазол
Крем наносится в течении 3 или 7 дней, в зависимости от дозировки, или суппозитории вводятся один раз в день в течение 3 дней, доступно по рецепту
Тиоконазол
Наносится в виде мази только один раз
Пероральные лекарственные препараты, доступные по рецепту врача
Флуконазол
Одна таблетка принимается только один раз
* Доступен без рецепта, если не указано иное.