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Некоторые лекарственные препараты для лечения дрожжевых инфекций влагалища

Лекарственные препараты

Дозировка

Кремы, гели и суппозитории доступные без рецепта*

Бутоконазол

Крем с замедленным высвобождением активного вещества, который наносится один раз

Клотримазол

Наносится в виде крема один раз в день в течение 7–14 дней или в течение 3 дней, в зависимости от дозировки (концентрации)

Миконазол

Наносится в виде крема один раз в день в течение 7 дней или в течение 3 дней, в зависимости от дозировки (концентрации)

Также доступен в форме вагинального суппозитория, который вводится один раз в день в течение 7 дней или в течение 3 дней, в зависимости от дозировки (концентрации)

Терконазол

Крем наносится в течении 3 или 7 дней, в зависимости от дозировки, или суппозитории вводятся один раз в день в течение 3 дней, доступно по рецепту

Тиоконазол

Наносится в виде мази только один раз

Пероральные лекарственные препараты, доступные по рецепту врача

Флуконазол

Одна таблетка принимается только один раз

* Доступен без рецепта, если не указано иное.

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