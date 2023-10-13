Некоторые лекарственные препараты для лечения аритмий
Примеры
Некоторые побочные эффекты
Комментарии
Бета-блокаторы
Ацебутолол
Атенолол
Бетаксолол
Бисопролол
Карведилол
Эсмолол
Метопролол
Надолол
Пропранолол
Тимолол
Замедление сердечного ритма (брадикардия)
Утомляемость
Депрессия
Возможная маскировка низкого уровня сахара в крови
Нарушение циркуляции в туловище, руках и ногах
бессонница;
половую дисфункцию.
Одышка
Спазм дыхательных путей (бронхоспазм)
Для некоторых бета-блокаторов повышение уровня триглицеридов (жиров)
У лиц с глаукомой повышение внутриглазного давления
Эти лекарственные препараты используют для лечения желудочковой экстрасистолии, желудочковой тахикардии, фибрилляции желудочков и пароксизмальной наджелудочковой тахикардии. Они также используются для замедления желудочкового ритма (частоты сокращения нижних камер — желудочков) у лиц с мерцанием предсердий или трепетанием предсердий.
Люди, страдающие астмой, должны спросить врача, перевешивает ли польза от приема этих лекарственных препаратов вред от усугубления симптомов астмы.
Блокаторы кальциевых каналов
Дилтиазем
Верапамил
Запор
диарея;
низкое артериальное давление;
Отек стоп
Только некоторые блокаторы кальциевых каналов, такие как дилтиазем и верапамил, эффективны при аритмиях. Они используются для снижения ЧСС у пациентов с мерцанием или трепетанием предсердий и для лечения пароксизмальной наджелудочковой тахикардии.
Дилтиазем и верапамил замедляют проведение электрических импульсов через атриовентрикулярный узел.
Некоторым пациентам с синдромом Вольфа–Паркинсона–Уайта верапамил или дилтиазем противопоказаны.
Дигоксин
Дигоксин
Тошнота
рвота;
Серьезные аритмии
При очень высоких дозах искажение цветового зрения — объекты воспринимаются в зеленовато-желтых тонах
Дигоксин замедляет проведение электрических импульсов через атриовентрикулярный узел. Дигоксин используется для снижения ЧСС у пациентов с мерцанием или трепетанием предсердий и для лечения пароксизмальной наджелудочковой тахикардии.
Блокаторы калиевых каналов
Амиодарон
Азимилид
Бретилий
Дофетилид
Дронедарон
Ибутилид
Соталол
Вернакалант
Для всех блокаторов калиевых каналов: Аритмии и низкое артериальное давление
Для амиодарона: образование рубцов в легких (фиброз легких) и нарушения функции щитовидной железы, печени и глаз.
Для соталола (также бета-блокатора): аналогичные побочные эффекты, как и для бета-блокаторов
Эти лекарственные препараты используют для лечения желудочковой экстрасистолии, желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков, а также мерцания или трепетания предсердий.
Поскольку амиодарон может быть токсичным, он используется для длительного лечения только у некоторых пациентов с серьезными или очень беспокоящими пациентов аритмиями.
Бретилий используется только для краткосрочного лечения опасных для жизни желудочковых тахикардий.
Азимилид и вернакалант в Соединенных Штатах Америки не продаются.
Пуриновый нуклеозид
Аденозин
Спазм дыхательных путей
Приливы крови (кратковременные)
Аденозин замедляет проведение электрических импульсов через атриовентрикулярный узел.
Аденозин используется для купирования эпизодов пароксизмальной наджелудочковой тахикардии.
Лицам, страдающим астмой, этот лекарственный препарат не назначают.
Блокаторы натриевых каналов
Дизопирамид
Флекаинид
Лидокаин
Мексилетин
Прокаинамид
Пропафенон
Хинидин
Аритмии (которые могут быть смертельными, особенно у пациентов с заболеваниями сердца)
Для некоторых лекарственных препаратов:
Расстройство желудка
Головокружение
Сухость во рту
Предобморочное состояние
задержка мочи;
тремор.
У людей с глаукомой повышение глазного давления
Эти лекарственные препараты замедляют проводимость электрических импульсов в сердце.
Эти лекарственные препараты используют для лечения желудочковой экстрасистолии, желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков, а также для нормализации ритма при мерцании или трепетании предсердий (кардиоверсия).
За исключением лидокаина и мексилетина, эти лекарственные препараты можно также использовать для профилактики эпизодов фибрилляции предсердий или трепетания предсердий и, реже, пароксизмальной наджелудочковой тахикардии.