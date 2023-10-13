Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Некоторые канцерогены

Канцероген

Тип онкологического заболевания

Природные и промышленные

Мышьяк

Легкое

Асбестоз

Легкое

Плевра

Ароматические амины

Мочевой пузырь

Бензол

Лейкоз

Хроматы

Легкое

Дизельный выхлоп

Легкое

Краски для волос

Мочевой пузырь

Лимфома

Ионизирующее излучение

Многие виды рака

Никель

Легкое

Носовые пазухи

Лакокрасочные материалы

Лейкоз

Легкое

Пестициды

Легкое

Радон

Легкое

Ультрафиолетовое излучение

Кожа

Хлористый винил

Печень

Связанные с образом жизни

Алкоголь

Молочная железа

Колоректальный

Пищевод

Печень

Рот

Горло

Орехи бетель

Рот

Горло

Табак

Мочевой пузырь

Пищевод

Почки

Легкое

Рот

Горло

Используемые в медицине

Андрогены

Печень

Препараты химиотерапии (например, алкилирующие препараты и ингибиторы топоизомеразы)

Мочевой пузырь

Лейкоз

Диэтилстильбестрол

Молочная железа (у женщин, которые принимали лекарственный препарат или подверглись воздействию препарата до рождения)

Шейка матки (при воздействии препарата до рождения)

Влагалище (при воздействии препарата до рождения)

Лучевая терапия

Лейкоз

Саркомы

По этим темам