Некоторые канцерогены
Канцероген
Тип онкологического заболевания
Природные и промышленные
Мышьяк
Асбестоз
Легкое
Плевра
Ароматические амины
Бензол
Хроматы
Легкое
Дизельный выхлоп
Легкое
Краски для волос
Мочевой пузырь
Ионизирующее излучение
Многие виды рака
Никель
Легкое
Носовые пазухи
Лакокрасочные материалы
Лейкоз
Легкое
Пестициды
Легкое
Радон
Легкое
Ультрафиолетовое излучение
Хлористый винил
Связанные с образом жизни
Алкоголь
Молочная железа
Колоректальный
Пищевод
Печень
Рот
Горло
Орехи бетель
Табак
Мочевой пузырь
Легкое
Рот
Горло
Используемые в медицине
Андрогены
Печень
Препараты химиотерапии (например, алкилирующие препараты и ингибиторы топоизомеразы)
Мочевой пузырь
Лейкоз
Диэтилстильбестрол
Молочная железа (у женщин, которые принимали лекарственный препарат или подверглись воздействию препарата до рождения)
Шейка матки (при воздействии препарата до рождения)
Влагалище (при воздействии препарата до рождения)
Лучевая терапия
Лейкоз
Саркомы