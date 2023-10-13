Некоторые инфекционные причины и общие признаки боли в горле
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход†
Вирусный тонзиллофарингит (вызванная вирусом инфекция, поражающая миндалины и горло)
Обычно незначительная или умеренная боль в горле, а также небольшая лихорадка или ее отсутствие
Обычно насморк и/или кашель
Горло и миндалины — от розоватых до ярко-красных, миндалины могут быть покрыты белыми выделениями или гноем
Иногда один или два увеличенных лимфатических узла в области шеи
Только обследование врачом
Часто сильная боль в горле и лихорадка
Редко насморк или кашель
Часто очень красное горло и миндалины, покрытые белыми выделениями или гноем
Обычно один или два увеличенных лимфатических узла в области шеи; вызывают болевые ощущения при надавливании
Исследование образца, взятого из горла специальным тампоном
Мононуклеоз (вызывается вирусом Эпштейна-Барр)
Часто умеренной или тяжелая боль в горле, высокая температура, постоянное чувство усталости, но никаких симптомов простуды
Обычно у подростков и молодых взрослых, у которых раньше никогда не было мононуклеоза
Часто очень красное горло и миндалины, покрытые белыми выделениями или гноем
Как правило, множество увеличенных лимфатических узлов с обеих сторон шеи, в некоторых случаях увеличение селезенки (обнаруживается во время проведенного врачом обследования)
Анализ крови на наличие антител к вирусу Эпштейна-Барр
Сильная боль в горле, часто лихорадка, симптомы простуды отсутствуют
Иногда приглушенный голос, невнятная речь (как будто у пациента во рту горячая картошка)
Горло и миндалины от розоватых до ярко-красных
Обычно сильной отек с одной стороны горла (обнаруживается в ходе осмотра)
Как правило, удаление гноя с помощью иглы (для диагностики и лечения)
В некоторых случаях МРТ шеи
Эпиглоттит‡ (инфекция надгортанника — небольшого лоскута жесткой ткани, который закрывает вход в голосовой аппарат или гортань)
Сильная боль в горле и затрудненное глотание, которые начинаются внезапно
У детей часто слюни и признаки тяжелой болезни (например, ребенок вообще не смотрит в глаза или смотрит очень редко, не узнает родителей, становится раздражительным)
Иногда (чаще у детей) респираторные симптомы, в том числе:
Во время осмотра с использованием ларингоскопа горло выглядит здоровым (однако осмотр может быть опасным и его проведение не всегда целесообразно)
Как правило, детям и взрослым с серьезными заболеваниями горла проводят процедуру гибкой фиброоптической ларингоскопии (в горло вставляют гибкую тонкую трубку, чтобы осмотреть непосредственно надгортанник). Процедура проводится в операционной.
Если у пациента наблюдаются только некоторые симптомы эпиглоттита и при этом пациент чувствует себя удовлетворительно, могут сделать рентген шеи
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Несмотря на то, что обследование врачом проводится во всех случаях, оно упоминается в этом столбце только в случае, если диагноз может быть поставлен иногда только по результатам обследования врачом, без проведения каких-либо других исследований.
‡ Это редкие причины.
КТ — компьютерная томография.