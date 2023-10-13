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Некоторые инфекционные причины и общие признаки боли в горле

Причина

Распространенные признаки*

Диагностический подход†

Вирусный тонзиллофарингит (вызванная вирусом инфекция, поражающая миндалины и горло)

Обычно незначительная или умеренная боль в горле, а также небольшая лихорадка или ее отсутствие

Обычно насморк и/или кашель

Горло и миндалины — от розоватых до ярко-красных, миндалины могут быть покрыты белыми выделениями или гноем

Иногда один или два увеличенных лимфатических узла в области шеи

Только обследование врачом

Стрептококковый фарингит

Часто сильная боль в горле и лихорадка

Редко насморк или кашель

Часто очень красное горло и миндалины, покрытые белыми выделениями или гноем

Обычно один или два увеличенных лимфатических узла в области шеи; вызывают болевые ощущения при надавливании

Исследование образца, взятого из горла специальным тампоном

Мононуклеоз (вызывается вирусом Эпштейна-Барр)

Часто умеренной или тяжелая боль в горле, высокая температура, постоянное чувство усталости, но никаких симптомов простуды

Обычно у подростков и молодых взрослых, у которых раньше никогда не было мононуклеоза

Часто очень красное горло и миндалины, покрытые белыми выделениями или гноем

Как правило, множество увеличенных лимфатических узлов с обеих сторон шеи, в некоторых случаях увеличение селезенки (обнаруживается во время проведенного врачом обследования)

Анализ крови на наличие антител к вирусу Эпштейна-Барр

Абсцесс

Сильная боль в горле, часто лихорадка, симптомы простуды отсутствуют

Иногда приглушенный голос, невнятная речь (как будто у пациента во рту горячая картошка)

Горло и миндалины от розоватых до ярко-красных

Обычно сильной отек с одной стороны горла (обнаруживается в ходе осмотра)

Как правило, удаление гноя с помощью иглы (для диагностики и лечения)

В некоторых случаях МРТ шеи

Эпиглоттит‡ (инфекция надгортанника — небольшого лоскута жесткой ткани, который закрывает вход в голосовой аппарат или гортань)

Сильная боль в горле и затрудненное глотание, которые начинаются внезапно

У детей часто слюни и признаки тяжелой болезни (например, ребенок вообще не смотрит в глаза или смотрит очень редко, не узнает родителей, становится раздражительным)

Иногда (чаще у детей) респираторные симптомы, в том числе:

  • учащенное дыхание (тахипноэ);

  • свистящий звук при вдохе (стридор).

  • Сесть прямо, наклониться вперед, запрокинуть голову назад, челюсть выдвинуть вперед (таким образом можно попытаться увеличить количество воздуха, идущего в легкие)

Во время осмотра с использованием ларингоскопа горло выглядит здоровым (однако осмотр может быть опасным и его проведение не всегда целесообразно)

Как правило, детям и взрослым с серьезными заболеваниями горла проводят процедуру гибкой фиброоптической ларингоскопии (в горло вставляют гибкую тонкую трубку, чтобы осмотреть непосредственно надгортанник). Процедура проводится в операционной.

Если у пациента наблюдаются только некоторые симптомы эпиглоттита и при этом пациент чувствует себя удовлетворительно, могут сделать рентген шеи

* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

† Несмотря на то, что обследование врачом проводится во всех случаях, оно упоминается в этом столбце только в случае, если диагноз может быть поставлен иногда только по результатам обследования врачом, без проведения каких-либо других исследований.

‡ Это редкие причины.

КТ — компьютерная томография.

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