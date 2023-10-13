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Некоторые заболевания, при которых возможно развитие васкулита

Расстройство

Определение

Симптомы*

Болезнь Бехчета

Рецидивирующие язвы слизистой оболочки ротовой полости и половых органов вследствие хронического воспаления и образования сгустков крови в артериях и венах.

Рецидивирующие язвы в полости рта

Язвы на половых органах

Покраснение и болезненность глаз

Сыпь

опухшие болезненные суставы;

В ряде случаев — образование сгустков крови в артериях и венах

Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом

Астма или другие аллергические проявления (например, хроническое воспаление слизистой оболочки носа), связанные с воспалением кровеносных сосудов, сопровождающиеся повреждением кожи, нервов, легких и почек

Различные симптомы, в зависимости от пораженного органа

лицевая боль.

Одышка

Сыпь

Онемение, покалывание или слабость в конечностях

Болезненность и боли в суставах и мышцах

боль в животе;

Гигантоклеточный артериит

Воспаление крупных и средних артерий головы (в том числе височных), шеи, верхней части торса и артерий, ведущих к глазам

Головные боли

Боли в волосистой части головы

Боли в челюсти или языке при пережевывании

Двоение изображения или размытое зрение

При отсутствии лечения — возможна необратимая потеря зрения

Гранулематоз с полиангиитом

Воспаление верхних дыхательных путей (например, носовой полости и пазух), легких и почек, связанное с воспалением мелких и средних кровеносных сосудов

Различные симптомы, в зависимости от пораженного органа

носовые кровотечения;

Жидкость в ухе

Хронический синусит

Кашель, иногда с кровохарканьем

Одышка

Боль в груди

Болезненность и боли в суставах и мышцах

Сыпь

иммуноглобулин-А-ассоциированный васкулит;

Воспаление мелких кровеносных сосудов кожи, кишечника и почек

Обычно у детей

Плотные лиловые или коричневатые пятна или выросты на коже нижних конечностей

боль в суставах;

Тошнота

боль в животе;

Кровь в кале или моче

Микроскопическая полиангиопатия

Воспаление мелких кровеносных сосудов, обычно начинается с легких и почек

Одышка

Отечность ног

Лиловые или коричневатые бугорки или пятна на коже

Онемение, покалывание или слабость в конечностях

Узелковый полиартериит

Воспаление артерий среднего калибра

Утомляемость, жар и снижение массы тела

боль в мышцах и суставах;

Различные симптомы, в зависимости от пораженного органа

боль в животе;

Повышенное артериальное давление

Онемение, покалывание или слабость в конечностях

Ревматическая полимиалгия

Воспаление внутренней поверхности суставов

Сильная боль и скованность в мышцах в области шеи, спины, плеч и бедер

Иногда симптомы гигантоклеточного артериита, который может привести к слепоте

Иногда артрит легкой степени тяжести

Артериит Такаясу

Воспаление аорты, отходящих от нее артерий и легочных артерий

Обычно у молодых женщин

Боль и утомляемость в руках и ногах при их движениях

головокружение;

Инсульты

Повышенное артериальное давление

*Многие из этих заболеваний также сопровождаются общими симптомами, например, жаром, утомляемостью, потерей аппетита и массы тела.

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