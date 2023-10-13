Некоторые заболевания, при которых возможно развитие васкулита
Расстройство
Определение
Симптомы*
Рецидивирующие язвы слизистой оболочки ротовой полости и половых органов вследствие хронического воспаления и образования сгустков крови в артериях и венах.
Рецидивирующие язвы в полости рта
Язвы на половых органах
Покраснение и болезненность глаз
Сыпь
опухшие болезненные суставы;
В ряде случаев — образование сгустков крови в артериях и венах
Астма или другие аллергические проявления (например, хроническое воспаление слизистой оболочки носа), связанные с воспалением кровеносных сосудов, сопровождающиеся повреждением кожи, нервов, легких и почек
Различные симптомы, в зависимости от пораженного органа
лицевая боль.
Одышка
Сыпь
Онемение, покалывание или слабость в конечностях
Болезненность и боли в суставах и мышцах
боль в животе;
Воспаление крупных и средних артерий головы (в том числе височных), шеи, верхней части торса и артерий, ведущих к глазам
Головные боли
Боли в волосистой части головы
Боли в челюсти или языке при пережевывании
Двоение изображения или размытое зрение
При отсутствии лечения — возможна необратимая потеря зрения
Воспаление верхних дыхательных путей (например, носовой полости и пазух), легких и почек, связанное с воспалением мелких и средних кровеносных сосудов
Различные симптомы, в зависимости от пораженного органа
носовые кровотечения;
Жидкость в ухе
Хронический синусит
Кашель, иногда с кровохарканьем
Одышка
Боль в груди
Болезненность и боли в суставах и мышцах
Сыпь
Воспаление мелких кровеносных сосудов кожи, кишечника и почек
Обычно у детей
Плотные лиловые или коричневатые пятна или выросты на коже нижних конечностей
боль в суставах;
Тошнота
боль в животе;
Кровь в кале или моче
Воспаление мелких кровеносных сосудов, обычно начинается с легких и почек
Одышка
Отечность ног
Лиловые или коричневатые бугорки или пятна на коже
Онемение, покалывание или слабость в конечностях
Воспаление артерий среднего калибра
Утомляемость, жар и снижение массы тела
боль в мышцах и суставах;
Различные симптомы, в зависимости от пораженного органа
боль в животе;
Повышенное артериальное давление
Онемение, покалывание или слабость в конечностях
Воспаление внутренней поверхности суставов
Сильная боль и скованность в мышцах в области шеи, спины, плеч и бедер
Иногда симптомы гигантоклеточного артериита, который может привести к слепоте
Иногда артрит легкой степени тяжести
Воспаление аорты, отходящих от нее артерий и легочных артерий
Обычно у молодых женщин
Боль и утомляемость в руках и ногах при их движениях
головокружение;
Инсульты
Повышенное артериальное давление
*Многие из этих заболеваний также сопровождаются общими симптомами, например, жаром, утомляемостью, потерей аппетита и массы тела.