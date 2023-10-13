Некоторые диагностические процедуры
Процедура
Исследуемый участок тела или проба
Описание
Амниоцентез
Жидкость из плодного мешка
Анализ жидкости, извлеченной при помощи иглы через прокол сквозь брюшную стенку, для выявления отклонений у плода
Артериография (ангиография)
Любая артерия в теле, обычно в головном мозге, сердце, почках, аорте или ногах
Рентгенологическое исследование с помощью рентгеноконтрастного красителя, вводимого через тонкую трубку (катетер), которая вводится в исследуемую артерию, для выявления и очерчивания или подкрашивания закупорки или повреждения в артерии
Аудиометрия
Уши
Оценка способности слышать и различать звуки определенной частоты и громкости с помощью наушников
Аускультация
Сердце
Прослушивание через стетоскоп на предмет аномальных шумов сердца
Рентгеноскопическое обследование с использованием бария
Пищевод, желудок, кишечник или прямая кишка
Рентгенологическое исследование на наличие язв, опухолей или других отклонений
Биопсия
Любая ткань тела
Извлечение и исследование образца ткани под микроскопом для проверки на рак или другое отклонение
Измерение артериального давления
Обычно рука
Проверка на высокое или низкое кровяное давление, обычно с помощью надувной манжеты, обернутой вокруг руки
Анализы крови
Обычно проба крови из руки
Замер содержания веществ в крови для оценки функции органов, диагностики и мониторинга различных заболеваний
Аспирация костного мозга
Тазовая кость или грудина
Извлечение образца костного мозга с помощью иглы для изучения под микроскопом с целью проверки на отклонения в клетках крови
бронхоскопия;
Дыхательные пути легких
Прямое исследование с помощью смотровой трубки для проверки на опухоли или другие отклонения
Катетеризация сердца
Сердце
Изучение функции и структуры сердца с помощью катетера, вводимого в сердце сквозь кровеносный сосуд
Отбор образцов ворсинок хориона
Плацента
Извлечение образца для исследования под микроскопом для проверки на отклонения в плоде
хромосомный анализ.
Кровь
Изучение под микроскопом с целью выявления генетических расстройств или определения пола плода
Колоноскопия
Толстая кишка
Прямое исследование с помощью смотровой трубки для проверки на опухоли или другие отклонения
Кольпоскопия
Шейка матки
Прямое исследование шейки матки с помощью увеличительной линзы
Компьютерная томография (КТ)
Любая часть тела
Компьютеризированное рентгенологическое исследование с целью выявления структурных отклонений
Конизация шейки матки
Шейка матки
Извлечение и изучение конусообразного фрагмента ткани, обычно с помощью нагреваемой проволочной петли или лазера
Посев
Проба из любого участка тела (обычно жидкость, например, кровь или моча)
Выращивание и изучение микроорганизмов из пробы для определения инфицирования бактериями или грибком
Расширение и выскабливание (Р и В)
Шейка матки и матка
Изучение образца под микроскопом для проверки на отклонения в покрове матки с помощью небольшого острого инструмента (кюретки).
Двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (ДЭРА)
Части скелета, обычно бедра, позвоночник и запястья
Рентгенологическое исследование с малой дозой облучения для определения толщины костей
Эхокардиография
Сердце
Исследование структуры и функции сердца с помощью звуковых волн
Электрокардиография (ЭКГ)
Сердце
Исследование электрической активности сердца с помощью электродов, прикрепленных к рукам, ногам и груди
Электроэнцефалография (ЭЭГ)
Головной мозг
Исследование электрической функции головного мозга с помощью электродов, прикрепленных к коже головы
электромиография;
Мышцы
Запись электрической активности мышц с помощью небольших игл, вставленных в мышцы
электрофизиологическое исследование.
Сердце
Исследование с целью оценки ритма или отклонений в электрической проводимости с помощью катетера, вставляемого в сердце сквозь кровеносный сосуд
Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ)
Желчевыводящие пути
Рентгенологическое исследование желчевыводящих протоков с помощью гибкой смотровой трубки после инъекции рентгеноконтрастного красителя
Эндоскопическое исследование
Пищеварительный тракт
Прямое исследование внутренних структур с помощью гибкой смотровой трубки
Иммуноферментный анализ (ИФА)
Обычно кровь
Исследование, в ходе которого проба крови смешивается с веществами, вызывающими аллергию (аллергенами), или с микроорганизмами для проверки на наличие определенных антител
Рентгеноскопия
Пищеварительный тракт, сердце или легкие
Длительное рентгенологическое исследование, с помощью которого врач может увидеть внутреннюю поверхность работающего органа
Гистероскопия
Матка
Прямое исследование внутренней поверхности матки с помощью гибкой смотровой трубки
Внутривенная урография
Почки и мочевыводящие пути
Рентгенологическое исследование почек и мочевыводящих путей после инъекции рентгеноконтрастного красителя в вену (внутривенно)
Аспирация содержимого полости сустава
Суставы, особенно плечевые, локтевые, тазобедренные, коленные, голеностопные и суставы пальцев рук и ног
Извлечение и исследование жидкости из полости суставов для проверки клеток крови, кристаллов, формируемых минералами, и микроорганизмов
Лапароскопия
Живот
Прямое исследование с помощью смотровой трубки, вставляемой через разрез в брюшной полости, для диагностики и лечения отклонений в брюшной полости
Магнитно-резонансная томография (МРТ)
Любая часть тела
Визуализация с помощью мощного магнитного поля и радиоволн для выявления структурных отклонений
Маммография
Молочные железы
Рентгенологическое исследование на рак молочной железы
Медиастиноскопия
Грудная клетка
Прямое исследование области груди между легкими с помощью смотровой трубки, вставляемой через небольшой разрез над грудиной
Миелография
Позвоночный столб
Обычное или компьютеризированное рентгенологическое исследование позвоночного столба после инъекции рентгеноконтрастного красителя
Исследование нервной проводимости
Нервы
Исследование скорости перемещения нервных импульсов с помощью электродов или игл, вставленных вдоль нерва
Тест на скрытую кровь
Толстая кишка
Обследование на наличие крови в стуле
Офтальмоскопия
Глаза
Прямое исследование с помощью ручного устройства, направляющего свет в глаз, для выявления отклонений
Мазок Папаниколау (Пап-тест)
Шейка матки
Исследование соскобленных с шейки матки клеток под микроскопом для выявления рака
Парацентез
Живот
Ввод иглы в брюшную полость для извлечения жидкости с целью исследования
Чрескожная чреспеченочная холангиография
Печень и желчевыводящие пути
Рентгенологическое исследование печени и желчевыводящих путей после инъекции рентгеноконтрастного красителя в печень
позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ);
Головной мозг и сердце
Визуализирующее исследование с использованием радиоизлучающих частиц (позитронов) с целью выявления отклонений в функциях
Исследование функции внешнего дыхания
Легкие
Исследование способности легких удерживать, набирать и выталкивать воздух, а также преобразовывать кислород в углекислый газ, проводимое путем выдоха в измерительное устройство
сцинтиграфическое обследование;
Многие органы
Визуализирующее обследование с использованием радиоизлучающих частиц (радионуклидов) с целью выявления отклонений в кровообращении, структуре или функциях
Проверка рефлексов
Сухожилия
Проверка с помощью физических стимуляторов (например, легкого постукивания) с целью выявления отклонений в функциях нервной системы
Ретроградная урография
Мочевой пузырь и мочеточник
Рентгенологическое исследование мочевого пузыря и мочеточника после введения рентгеноконтрастного красителя в мочеточник
Сигмоидоскопия
Прямая кишка и последний участок толстой кишки
Прямое обследование с помощью смотровой трубки с целью выявления опухолей или других отклонений
Кожная аллергическая проба
Обычно рука или спина
Тесты на аллергию путем нанесения на кожу раствора с предполагаемым аллергеном и последующего прокалывания кожи иглой
спинномозговую пункцию (люмбальную пункцию).
Спинномозговой канал
Извлечение спинномозговой жидкости с помощью иглы, вставляемой в тазовую кость, с целью выявления отклонений в спинномозговой жидкости
Спирометрия
Легкие
Исследование функции легких путем выдоха в измерительное устройство
Нагрузочная проба
Сердце
Исследование функции сердца под нагрузкой с помощью беговой дорожки или другого тренажера и электрокардиографии (если человек не может выполнять физические упражнения, эффект физической нагрузки вызывается с помощью препарата)
Плевральная пункция
Пространство между плеврой, двухслойной мембраной, покрывающей легкие и выстилающей грудную стенку (плевральная полость)
Извлечение жидкости из этой полости с помощью иглы с целью выявления отклонений
Торакоскопия
Легкие
Исследование поверхности легких, плевры и плевральной полости с помощью смотровой трубки
Тимпанометрия
Уши
Измерение сопротивления давлению (импеданса) в среднем ухе с помощью прибора, вставляемого в ухо, и звуковых волн для выявления причины потери слуха
Ультразвуковое обследование (ультразвуковое сканирование)
Любая часть тела
Визуализирующее обследование с помощью звуковых волн для выявления структурных или функциональных отклонений
Общий анализ мочи
Почки и мочевыводящие пути
Химический анализ образца мочи с целью выявления белка, сахара, кетоновых тел и клеток крови
Венография
Вены
Рентгенологическое исследование с помощью рентгеноконтрастного красителя (схожее с артериографией) для выявления закупорки вен