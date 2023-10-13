Некоторые гипотензивные препараты* для лечения повышенного артериального давления у детей
Тип
Примеры
Некоторые побочные эффекты
Бета-блокатор
Атенолол
Медленное сердцебиение, проблемы с электрической проводимостью сердца, головокружение, утомляемость или свистящие хрипы (при приеме в высоких дозах)
Альфа-адреномиметик
Клонидин
Сонливость, утомляемость, головокружение
Альфа-бета-блокатор
Лабеталол
Снижение артериального давления при вставании ребенка, отеки, замедление сердечного ритма
—
Каптоприл
Распространенные побочные эффекты: Кашель, головная боль, головокружение
Тяжелые побочные эффекты: Серьезное поражение плода, повышение уровня калия в крови, повреждение почек, ангионевротический отек (аллергический отек области лица, губ и трахеи с возможными нарушениями дыхания)
Эналаприл
Лизиноприл
—
Кандесартан
Распространенные побочные эффекты: Головная боль, головокружение
Тяжелые побочные эффекты: Тяжелое поражение плода, повышение уровня калия в крови, повреждение почек
Лозартан
Валсартан
Дигидропиридины
Амлодипин
Распространенные побочные эффекты: Приливы крови, головокружение, отек голеней или кистей рук
Тяжелый побочный эффект: Ангионевротический отек (отек Квинке)
Исрадипин
Нифедипин (только таблетка с пролонгированным высвобождением)
—
Хлортиазид
Распространенные побочные эффекты: Головокружение, снижение уровня калия в крови, повышение уровня сахара в крови
Тяжелые побочные эффекты: Изменения сердечного ритма, внезапное пожелтение кожи и глаз (желтуха), панкреатит
Хлорталидон
Гидрохлортиазид
Прямые
Гидралазин
Головная боль, головокружение
Миноксидил
Распространенные побочные эффекты: Головокружение, волосатость, задержка жидкости
Тяжелые побочные эффекты: Сердечная недостаточность, задержка жидкости в легких (отек легких), синдром Стивенса-Джонсона
* Эти препараты принимаются внутрь.