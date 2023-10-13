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Некоторые гипотензивные препараты* для лечения повышенного артериального давления у детей

Тип

Примеры

Некоторые побочные эффекты

Адреноблокаторы

Бета-блокатор

Атенолол

Медленное сердцебиение, проблемы с электрической проводимостью сердца, головокружение, утомляемость или свистящие хрипы (при приеме в высоких дозах)

Альфа-адреномиметик

Клонидин

Сонливость, утомляемость, головокружение

Альфа-бета-блокатор

Лабеталол

Снижение артериального давления при вставании ребенка, отеки, замедление сердечного ритма

Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ)

Каптоприл

Распространенные побочные эффекты: Кашель, головная боль, головокружение

Тяжелые побочные эффекты: Серьезное поражение плода, повышение уровня калия в крови, повреждение почек, ангионевротический отек (аллергический отек области лица, губ и трахеи с возможными нарушениями дыхания)

Эналаприл

Лизиноприл

Блокаторы рецепторов ангиотензина-II

Кандесартан

Распространенные побочные эффекты: Головная боль, головокружение

Тяжелые побочные эффекты: Тяжелое поражение плода, повышение уровня калия в крови, повреждение почек

Лозартан

Валсартан

Блокаторы кальциевых каналов

Дигидропиридины

Амлодипин

Распространенные побочные эффекты: Приливы крови, головокружение, отек голеней или кистей рук

Тяжелый побочный эффект: Ангионевротический отек (отек Квинке)

Исрадипин

Нифедипин (только таблетка с пролонгированным высвобождением)

Тиазидные диуретики

Хлортиазид

Распространенные побочные эффекты: Головокружение, снижение уровня калия в крови, повышение уровня сахара в крови

Тяжелые побочные эффекты: Изменения сердечного ритма, внезапное пожелтение кожи и глаз (желтуха), панкреатит

Хлорталидон

Гидрохлортиазид

Вазодилататоры

Прямые

Гидралазин

Головная боль, головокружение

Миноксидил

Распространенные побочные эффекты: Головокружение, волосатость, задержка жидкости

Тяжелые побочные эффекты: Сердечная недостаточность, задержка жидкости в легких (отек легких), синдром Стивенса-Джонсона

* Эти препараты принимаются внутрь.

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