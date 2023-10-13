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Некоторые вирусные инфекции у детей, которые вызывают сыпь

Инфекция

Инкубационный период*

Заразный период†

Место сыпи

Характер сыпи у детей

Корь

От 7 до 14 дней

От 2 до 4 дней до появления сыпи и до истечения 4 дней после появления сыпи

Начинается на лице вокруг ушей и по бокам шеи

Распространяется на туловище, руки, ладони, подошвы и ноги

Начинается через несколько дней после повышения температуры и других симптомов и длится от 3 до 5 дней

Красная и плоская, затем возвышается над поверхностью кожи и сливается в более крупные красные области

Слабый зуд

Краснуха (германская корь)

От 14 до 21 дня

От 1 недели до появления сыпи и до истечения 1 недели после появления сыпи

(За исключением новорожденных, которые обычно продолжают оставаться заразными в течение многих месяцев)

Начинается на лице и шее

Распространяется на туловище, руки и ноги

Начинается через несколько дней после повышения температуры и других симптомов и длится от 3 до 5 дней

Похожа на сыпь при кори, но не такая красная и не сливается с образованием больших красных участков

Младенческая розеола (внезапная экзантема или псевдокраснуха)

Около 5-15 дней

Неизвестен

Начинается на туловище и обычно распространяется на лицо, руки и ноги

Начинается в течение суток после снижения высокой температуры и длится до 3 дней

Красная и плоская, без зуда

Инфекционная эритема («пятая болезнь» или инфекция парвовирусом B19)

От 4 до 14 дней

Со времени до начала сыпи и до ее появления

Начинается на щеках (выглядит как след от пощечины)

Распространяется на руки, ноги и туловище

Начинается через несколько дней после повышения температуры и других симптомов и длится от 5 до 10 дней

Красные, приподнятые над уровнем здоровой кожи, пятнистые участки с кружевными узорами

Может сопровождаться зудом

Ветряная оспа (ветрянка)

От 7 до 21 дня (чаще всего от 14 до 16 дней)

За 2 дня до появления сыпи, пока все пятна не покроются корочками

Начинается на лице и туловище

Распространяется на руки и ноги

Начинается через 1–2 дня после повышения температуры и других симптомов и длится от 4 до 7 дней

Небольшие красные пятна, которые возвышаются над поверхностью здоровой кожи и образуют очень зудящие круглые волдыри, которые затем покрываются коркой

* Инкубационный период — это количество дней между заражением человека вирусом (или другими возбудителями инфекции, например, бактериями) и началом симптомов.

† Заразный период — это период времени, в течение которого инфицированный человек может передавать инфекцию другим. Инфекции могут распространяться в течение заразного периода, даже если у людей нет симптомов.

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