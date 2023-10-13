Некоторые вирусные инфекции у детей, которые вызывают сыпь
Инфекция
Инкубационный период*
Заразный период†
Место сыпи
Характер сыпи у детей
От 7 до 14 дней
От 2 до 4 дней до появления сыпи и до истечения 4 дней после появления сыпи
Начинается на лице вокруг ушей и по бокам шеи
Распространяется на туловище, руки, ладони, подошвы и ноги
Начинается через несколько дней после повышения температуры и других симптомов и длится от 3 до 5 дней
Красная и плоская, затем возвышается над поверхностью кожи и сливается в более крупные красные области
Слабый зуд
Краснуха (германская корь)
От 14 до 21 дня
От 1 недели до появления сыпи и до истечения 1 недели после появления сыпи
(За исключением новорожденных, которые обычно продолжают оставаться заразными в течение многих месяцев)
Начинается на лице и шее
Распространяется на туловище, руки и ноги
Начинается через несколько дней после повышения температуры и других симптомов и длится от 3 до 5 дней
Похожа на сыпь при кори, но не такая красная и не сливается с образованием больших красных участков
Младенческая розеола (внезапная экзантема или псевдокраснуха)
Около 5-15 дней
Неизвестен
Начинается на туловище и обычно распространяется на лицо, руки и ноги
Начинается в течение суток после снижения высокой температуры и длится до 3 дней
Красная и плоская, без зуда
Инфекционная эритема («пятая болезнь» или инфекция парвовирусом B19)
От 4 до 14 дней
Со времени до начала сыпи и до ее появления
Начинается на щеках (выглядит как след от пощечины)
Распространяется на руки, ноги и туловище
Начинается через несколько дней после повышения температуры и других симптомов и длится от 5 до 10 дней
Красные, приподнятые над уровнем здоровой кожи, пятнистые участки с кружевными узорами
Может сопровождаться зудом
Ветряная оспа (ветрянка)
От 7 до 21 дня (чаще всего от 14 до 16 дней)
За 2 дня до появления сыпи, пока все пятна не покроются корочками
Начинается на лице и туловище
Распространяется на руки и ноги
Начинается через 1–2 дня после повышения температуры и других симптомов и длится от 4 до 7 дней
Небольшие красные пятна, которые возвышаются над поверхностью здоровой кожи и образуют очень зудящие круглые волдыри, которые затем покрываются коркой
* Инкубационный период — это количество дней между заражением человека вирусом (или другими возбудителями инфекции, например, бактериями) и началом симптомов.
† Заразный период — это период времени, в течение которого инфицированный человек может передавать инфекцию другим. Инфекции могут распространяться в течение заразного периода, даже если у людей нет симптомов.