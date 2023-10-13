Некоторые виды болезней накопления гликогена
Название*
Пораженные органы, ткани или клетки
Симптомы
БНГ 0
Печень или мышцы
Эпизоды снижения уровня сахара в крови (гипогликемия) в состоянии натощак в случае поражения печени
БНГ I (болезнь фон Гирке)
Тип Ia
Печень и почки
Увеличение печени и почек, замедление роста, очень низкий уровень сахара в крови, а также аномально высокие уровни кислот, жиров и мочевой кислоты в крови
Тип Ib
Печень и лейкоциты
Те же, что при болезни фон Гирке
Низкое количество лейкоцитов, повторяющиеся инфекции и воспалительное заболевание кишечника
БНГ II (болезнь Помпе)
Все органы
Увеличение печени и сердца, мышечная слабость
БНГ III (болезнь Кори, болезнь Форбса)
Печень, мышцы и сердце
Увеличенная печень или цирроз печени, низкий уровень сахара в крови, повреждение мышц, повреждение сердца и слабые кости (у некоторых пациентов)
БНГ IV (болезнь Андерсена)
Печень, мышцы и большинство тканей
Цирроз, повреждение мышц, задержка роста и развития
БНГ V (болезнь Мак-Ардла)
Мышцы
Мышечные судороги или слабость во время физической активности
БНГ VI (болезнь Герса)
Печень
Увеличение печени
Эпизоды низкого уровня сахара в крови в состоянии натощак
Часто без симптомов
БНГ VII (болезнь Таруи)
Скелетные мышцы и эритроциты
Мышечные судороги во время физической активности и разрушение эритроцитов (гемолиз)
БНГ VIII/IX
Печень
Почки
Увеличение печени
низкий уровень сахара в крови;
Проблемы с почками
Низкий рост
Рахит, слабые кости
* Существует много различных болезней накопления гликогена. Каждый из них обозначается римской цифрой.
БНГ — болезнь накопления гликогена.