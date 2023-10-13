* Антихолинергические эффекты включают сухость во рту, размытое зрение, запоры, затруднение мочеиспускания, дезориентацию и головокружение (особенно при вставании). Особенно восприимчивы к этим эффектам пожилые люди.

† Степень сонливости варьируется в зависимости от дозы, других активных ингредиентов в составе (например, если в составе помимо антигистаминного средства содержится сосудосуживающее средство) и человека.

‡ Акривастин доступен только в комбинации с псевдоэфедрином (сосудосуживающее средство). Этот комбинированный препарат принимается внутрь. Такие комбинированные лекарственные препараты не используются у детей младше 12 лет.