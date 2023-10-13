Некоторые антигистаминные препараты
Лекарственные препараты
Степень антихолинергических побочных эффектов*
Степень сонливости†
Безрецептурные (отпускаемые без рецепта) препараты
Бромфенирамин
Средний
Некоторая
Цетиризин
Незначительная или отсутствует
Небольшая или отсутствует у большинства людей и умеренная у некоторых людей
Хлорфенирамин
Средний
Некоторая
Клемастин
Сильная
Средний
Дезлоратадин
Незначительная или отсутствует
Малая или отсутствует
Дифенгидрамин
Сильная
Чрезвычайно сильная
Фексофенадин
Незначительная или отсутствует
Малая или отсутствует
Лоратадин
Незначительная или отсутствует
Малая или отсутствует
Рецептурные препараты
Акривастин‡
Незначительная или отсутствует
Малая или отсутствует
Азеластин§
Незначительная или отсутствует
Некоторая
Ципрогептадин
Средний
Некоторая
Дексхлорфенирамин
Средний
Некоторая
Гидроксизин
Средний
Чрезвычайно сильная
Левоцетиризин
Незначительная или отсутствует
Малая или отсутствует
Мизоластин
Незначительная или отсутствует
Малая или отсутствует
Прометазин
Сильная
Чрезвычайно сильная
* Антихолинергические эффекты включают сухость во рту, размытое зрение, запоры, затруднение мочеиспускания, дезориентацию и головокружение (особенно при вставании). Особенно восприимчивы к этим эффектам пожилые люди.
† Степень сонливости варьируется в зависимости от дозы, других активных ингредиентов в составе (например, если в составе помимо антигистаминного средства содержится сосудосуживающее средство) и человека.
‡ Акривастин доступен только в комбинации с псевдоэфедрином (сосудосуживающее средство). Этот комбинированный препарат принимается внутрь. Такие комбинированные лекарственные препараты не используются у детей младше 12 лет.
§ Азеластин также является стабилизатором тучных клеток.