Неврологическое обследование при поражениях черепных нервов
Номер черепного нерва
Название
Функция
Тест
1-ая пара
Обонятельный
Ощущение запахов
Для того чтобы проверить способность больного ощущать запахи, его просят определить запах поднесенных к носу предметов (например, мыла, кофе, гвоздики). Каждую ноздрю проверяют отдельно.
2-ая пара
Зрительный
Нарушения зрения
Для того, чтобы проверить зрительные возможности больного, его просят прочитать таблицу для проверки остроты зрения. Для того чтобы проверить периферическое (боковое) зрение, больного просят смотреть прямо, в то время как врач медленно перемещает палец сверху, снизу, слева и справа к центру поля зрения пациента. Затем больного просят сказать, когда он впервые увидит палец.
Восприятие света
Для того, чтобы проверить способность больного воспринимать свет, его помещают в темную комнату и направляют сильный луч света (например, из фонарика) поочередно в каждый зрачок.
3-я пара
Глазодвигательный
Движение глаз вверх, вниз и внутрь
Для того, чтобы проверить способность больного поворачивать каждый из глаз вверх, вниз и внутрь, его просят следовать взглядом за предметом, который врач двигает перед лицом больного.
Сужение и расширение зрачка в ответ на изменение освещенности.
Для того, чтобы проверить реакцию зрачков на свет, больного помещают в темную комнату и направляют сильный луч света (например, из фонарика) поочередно в каждый зрачок.
Поднимание век
Врач проверяет, не опущено ли верхнее веко (птоз).
4-ая пара
Блоковый
Движение глаз вниз и внутрь
Для того, чтобы проверить способность больного поворачивать каждый из глаз вниз и внутрь, его просят следовать взглядом за предметом, который врач двигает перед лицом больного.
5-ая пара
Тройничный
Чувствительность лица
Чувствительность разных областей лица врач проверяет иглой и ваткой.
Мигательный рефлекс врач проверяет, прикасаясь ваткой к роговице глаза.
Жевание
Для того, чтобы проверить силу жевательных мышц и их движения, врач просит больного сжать зубы или открыть рот, преодолевая нагрузку.
6-ая пара
Отводящий
Движение глаз кнаружи
Для того, чтобы проверить способность больного поворачивать каждый из глаз кнаружи, врач просит пациента посмотреть в сторону.
7-ая пара
Лицевой
Способность двигать мышцами лица (например, меняя выражения лица), ощущение вкуса передними двумя третьими языка, выработка слюны и слезы, а также контроль над мышцей, участвующей в восприятии звуков
Для того, чтобы проверить способность больного совершать мимические движения, врач просит его улыбнуться, открыть рот, показать зубы и крепко зажмуриться.
Вкусовую чувствительность проверяют с помощью веществ, имеющих сладкий (сахар), кислый (лимонный сок), соленый (соль) и горький (аспирин, хинин или алоэ) вкус.
8-ая пара
Слуховой (преддверно-улитковый)
Слух
Для того чтобы проверить слух больного, врач использует камертон или наушники, в которых звучат тоны разной частоты (высоты) и громкости (аудиометрия).
Упражнения на равновесие
Для проверки чувства равновесия врач просит больного пройти вдоль прямой линии.
9-ая пара
Языкоглоточный
Глотание, глоточный рефлекс, речь
Поскольку глотанием и глоточным рефлексом управляют 9-ая и 10-ая пары черепных нервов, проверку их работы проводят одновременно.
Больного просят совершить глотательное движение. Больного просят сказать «аааа» и следят, как при этом движутся нёбо (верхняя поверхность рта) и язычок (небольшой мягкий отросток, свисающий на заднем крае мягкого нёба).
Врач может прикоснуться шпателем к заднему краю мягкого неба, у большинства людей это прикосновение вызывает глоточный рефлекс.
Еще один способ проверить, как движется нёбо, состоит в том, что больного просят поговорить; голос здорового человека не должен звучать гнусаво.
10-ая пара
Блуждающий
Глотание, глоточный рефлекс, речь
Управляет мышцами некоторых внутренних органов и частотой сердечных сокращений.
В ходе проверки работы черепных нервов эту функцию блуждающего нерва не проверяют.
11-ая пара
Добавочный
Поворот головы и приподнимание плеча
Больного просят повернуть голову или пожать плечами, преодолевая создаваемую врачом нагрузку.
12-ая пара
Подъязычный
Движения языка
Больного просят высунуть язык, врач проверяет, не отклоняется ли язык в какую-нибудь сторону.