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Неврологическое обследование при поражениях черепных нервов

Номер черепного нерва

Название

Функция

Тест

1-ая пара

Обонятельный

Ощущение запахов

Для того чтобы проверить способность больного ощущать запахи, его просят определить запах поднесенных к носу предметов (например, мыла, кофе, гвоздики). Каждую ноздрю проверяют отдельно.

2-ая пара

Зрительный

Нарушения зрения

Для того, чтобы проверить зрительные возможности больного, его просят прочитать таблицу для проверки остроты зрения. Для того чтобы проверить периферическое (боковое) зрение, больного просят смотреть прямо, в то время как врач медленно перемещает палец сверху, снизу, слева и справа к центру поля зрения пациента. Затем больного просят сказать, когда он впервые увидит палец.

Восприятие света

Для того, чтобы проверить способность больного воспринимать свет, его помещают в темную комнату и направляют сильный луч света (например, из фонарика) поочередно в каждый зрачок.

3-я пара

Глазодвигательный

Движение глаз вверх, вниз и внутрь

Для того, чтобы проверить способность больного поворачивать каждый из глаз вверх, вниз и внутрь, его просят следовать взглядом за предметом, который врач двигает перед лицом больного.

Сужение и расширение зрачка в ответ на изменение освещенности.

Для того, чтобы проверить реакцию зрачков на свет, больного помещают в темную комнату и направляют сильный луч света (например, из фонарика) поочередно в каждый зрачок.

Поднимание век

Врач проверяет, не опущено ли верхнее веко (птоз).

4-ая пара

Блоковый

Движение глаз вниз и внутрь

Для того, чтобы проверить способность больного поворачивать каждый из глаз вниз и внутрь, его просят следовать взглядом за предметом, который врач двигает перед лицом больного.

5-ая пара

Тройничный

Чувствительность лица

Чувствительность разных областей лица врач проверяет иглой и ваткой.

Мигательный рефлекс врач проверяет, прикасаясь ваткой к роговице глаза.

Жевание

Для того, чтобы проверить силу жевательных мышц и их движения, врач просит больного сжать зубы или открыть рот, преодолевая нагрузку.

6-ая пара

Отводящий

Движение глаз кнаружи

Для того, чтобы проверить способность больного поворачивать каждый из глаз кнаружи, врач просит пациента посмотреть в сторону.

7-ая пара

Лицевой

Способность двигать мышцами лица (например, меняя выражения лица), ощущение вкуса передними двумя третьими языка, выработка слюны и слезы, а также контроль над мышцей, участвующей в восприятии звуков

Для того, чтобы проверить способность больного совершать мимические движения, врач просит его улыбнуться, открыть рот, показать зубы и крепко зажмуриться.

Вкусовую чувствительность проверяют с помощью веществ, имеющих сладкий (сахар), кислый (лимонный сок), соленый (соль) и горький (аспирин, хинин или алоэ) вкус.

8-ая пара

Слуховой (преддверно-улитковый)

Слух

Для того чтобы проверить слух больного, врач использует камертон или наушники, в которых звучат тоны разной частоты (высоты) и громкости (аудиометрия).

Упражнения на равновесие

Для проверки чувства равновесия врач просит больного пройти вдоль прямой линии.

9-ая пара

Языкоглоточный

Глотание, глоточный рефлекс, речь

Поскольку глотанием и глоточным рефлексом управляют 9-ая и 10-ая пары черепных нервов, проверку их работы проводят одновременно.

Больного просят совершить глотательное движение. Больного просят сказать «аааа» и следят, как при этом движутся нёбо (верхняя поверхность рта) и язычок (небольшой мягкий отросток, свисающий на заднем крае мягкого нёба).

Врач может прикоснуться шпателем к заднему краю мягкого неба, у большинства людей это прикосновение вызывает глоточный рефлекс.

Еще один способ проверить, как движется нёбо, состоит в том, что больного просят поговорить; голос здорового человека не должен звучать гнусаво.

10-ая пара

Блуждающий

Глотание, глоточный рефлекс, речь

Управляет мышцами некоторых внутренних органов и частотой сердечных сокращений.

В ходе проверки работы черепных нервов эту функцию блуждающего нерва не проверяют.

11-ая пара

Добавочный

Поворот головы и приподнимание плеча

Больного просят повернуть голову или пожать плечами, преодолевая создаваемую врачом нагрузку.

12-ая пара

Подъязычный

Движения языка

Больного просят высунуть язык, врач проверяет, не отклоняется ли язык в какую-нибудь сторону.

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