Небольшие неглубокие ожоги
Большинство пострадавших с небольшими ожогами пытается лечить их дома, не обращаясь к врачу. Действительно, если ожоги небольшие, неглубокие и чистые, простых мер первой помощи для лечения достаточно. В общем случае, чистым называется ожог, который затрагивает только чистый участок кожи и не содержит никаких частиц грязи или пищи. Боль можно облегчить, промывая ожог проточной водой комнатной температуры. Для профилактики инфекции ожог можно смазать безрецептурной мазью с антибиотиком и наложить стерильную повязку, не присыхающую к коже.
Как правило, врачебный осмотр и лечение рекомендуют, если необходима вакцинация от столбняка. Также врач должен осмотреть ожог, обладающий любыми из перечисленных ниже признаков.