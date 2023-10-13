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Небольшие неглубокие ожоги

Большинство пострадавших с небольшими ожогами пытается лечить их дома, не обращаясь к врачу. Действительно, если ожоги небольшие, неглубокие и чистые, простых мер первой помощи для лечения достаточно. В общем случае, чистым называется ожог, который затрагивает только чистый участок кожи и не содержит никаких частиц грязи или пищи. Боль можно облегчить, промывая ожог проточной водой комнатной температуры. Для профилактики инфекции ожог можно смазать безрецептурной мазью с антибиотиком и наложить стерильную повязку, не присыхающую к коже.

Как правило, врачебный осмотр и лечение рекомендуют, если необходима вакцинация от столбняка. Также врач должен осмотреть ожог, обладающий любыми из перечисленных ниже признаков.

  • Площадь ожога больше раскрытой ладони пострадавшего

  • В результате ожога появились волдыри

  • Ожог привел к потемнению или разрыву кожи

  • Ожог находится в области лица, кистей рук, стоп, половых органов или кожных складок

  • Ожог загрязнен

  • Ожог вызывает боль, которую не удается снять ацетаминофеном

  • Ожог вызывает боль, которая не ослабевает в течение суток после ожога.

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