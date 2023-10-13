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Наиболее распространенные типы онкологических заболеваний у мужчин и женщин*

Группа

Онкологические заболевания

Мужчины

Предстательная железа

Легкое

Колоректальный

Мочевой пузырь

Меланома

Почки

Женщины

Молочная железа

Легкое

Колоректальный

Маточный

Меланома

Неходжкинская лимфома

*Наиболее распространенные типы онкологических заболеваний находятся в верхней части списка, составленного в порядке снижения частоты встречаемости. Порядок основан на оценках Американского онкологического общества на 2024 г. Рак кожи является, пожалуй, наиболее распространенным онкологическим заболеванием у мужчин и женщин, однако регистрации подлежит только один тип злокачественных новообразований кожи — меланома. Не совсем ясно, насколько распространены другие типы. Таким образом, данные о заболеваемости раком кожи являются неполными и поэтому обычно исключаются из статистики.

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