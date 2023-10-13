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Мотивация для начала программы тренировок

Людям, не тренировавшимся в прошлом, может быть трудно приступить к программе физических упражнений, а еще труднее продолжать занятия.

Люди могут определить исходный уровень своей тренированности, например, сколько они весят, сколько времени у них занимает прохождение 1,6 километров, далеко ли они могут дотянуться и сколько раз могут отжаться (хотя программу тренировок могут начать даже те, кто не может отжиматься). Такую оценку исходного уровня легче проводить с тренером.

Затем необходимо поставить себе цели — войти в форму, чтобы можно было с легкостью ходить, пробегать большие расстояния или добиться чего-то посередине. Выбирать вид тренировок можно в зависимости от цели.

При выборе вида тренировок следует принимать в расчет занятия, доставляющие удовольствие. Некоторым нравятся занятия в группе, потому что другие участники оказывают поддержку и являются источником мотивации. Другие могут слегка побаиваться занятий в группе, поскольку не хотят выглядеть глупо, если им будет не ясно, что надо делать. Кое-кто предпочитает тренироваться в одиночестве или с персональным тренером, привлекаемым ради мотивации и профессионального присмотра.

Можно приобрести абонемент в спортивный зал или купить оборудование для занятий дома. Для многих видов тренировок не требуется большое количество специального оборудования, но может потребоваться не ограничивающая движений одежда и пара обуви, предназначенной специально для конкретного вида занятий.

Нужно понимать, что чередование видов выполняемых тренировок помогает предотвратить скуку. Смена видов физических упражнений также может помочь избежать мелких травм, связанных с повторяющимися движениями.

Для многих людей отслеживание собственного прогресса на пути к поставленной цели укрепляет мотивацию тренироваться дальше.

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