Мишени в организме: Клеточные рецепторы
Определенные естественные химические вещества, находящиеся в организме, такие, как нейромедиаторы и гормоны, оказывают направленное действие на специфичные рецепторы на поверхности клеток. Когда эти вещества связываются с рецептором на поверхности клеток, они стимулируют этот рецептор, заставляя его, тем самым, выполнять свою функцию, которая состоит в определенном воздействии на клетку или же подавлении последнего. Определенные лекарственные препараты также могут целенаправленно воздействовать на такого рода рецепторы и связываться с ними.
Некоторые препараты действуют как агонисты, стимулируя рецепторы таким же образом, как и естественные химические вещества, содержащиеся в организме. Другие же действуют как антагонисты, блокируя действие естественных химических веществ на данный рецептор. Каждый тип рецептора имеет множество подтипов; лекарственные препараты могут действовать как на один подтип рецепторов, так и на несколько.
Тип рецептора
Естественный агонист, содержащийся в организме
Выполняемое в результате этого действие
Препараты с действием, направленным на данный рецептор
Адренергический
Альфа 1
Адреналин и норадреналин
Реакция на стресс по типу «борьба или бегство»: Сужение кровеносных сосудов кожи, желудочно-кишечного тракта и мочевыводящих путей
Расщепление глюкозы в печени (высвобождение энергии)
Снижение активности желудка и кишечника
Сокращение гладких мышц органов мочеполовой системы
Агонист: Метоксамин и фенилэфрин
Антагонист: Доксазозин, празозин, тамсулозин и теразозин
Альфа 2
Адреналин и норадреналин
Снижение секреции инсулина, снижение агрегации тромбоцитов, ослабление сужения кровеносных сосудов в коже и кишечнике и высвобождения норадреналина из нервов
Агонист: Клонидин
Антагонист: Йохимбин
Бета 1
Адреналин и норадреналин
Увеличение частоты и силы сердечных сокращений, усиление секреции ренина (гормона, участвующего в регуляции артериального давления)
Агонист: Добутамин и изопротеренол
Антагонист: Бета-блокаторы (препараты, применяемые для лечения артериальной гипертензии и сердечно-сосудистых заболеваний), например, атенолол и метопролол
Бета 2
Адреналин и норадреналин
Расширение гладких мышц кровеносных сосудов, дыхательных путей, пищеварительного тракта и мочевыводящих путей
Расщепление глюкозы в скелетных мышцах (высвобождение глюкозы для получения энергии)
Агонист: Альбутерол, изоэтарин и тербуталин
Антагонист: Пропранолол
Холинергические
Мускариновые
Ацетилхолин
Снижение частоты и силы сердечных сокращений
Сужение дыхательных путей
Расширение кровеносных сосудов по всему организму
Увеличение активности желудка, кишечника, мочевого пузыря, а также слюнных, слезных и потовых желез
Агонист: Бетанехол и карбахол
Антагонист: Атропин, ипратропий и скополамин
Никотиновые
Ацетилхолин
Сокращение скелетных мышц
Агонист: Широко используемые препараты отсутствуют
Антагонист: Атракуриум, панкуроний и тубокурарин
Гистаминергические
H1
Гистамин
Возникновение аллергической реакции
Сокращение мышц дыхательных путей и пищеварительного тракта
Расширение мелких кровеносных сосудов
Сонливость (седативный эффект)
Агонист: Широко используемые препараты отсутствуют
Антагонист: Цетиризин, хлорфенирамин, клемастин, дифенгидрамин, фексофенадин и лоратадин
H2
Гистамин
Стимуляция желудочной секреции
Агонист: Широко используемые препараты отсутствуют
Антагонист: Циметидин, фамотидин и низатидин
Серотонинергические
Серотонин
Сужение кровеносных сосудов головного мозга
Стимуляция активности (моторики) пищеварительного тракта
Сужение кровеносных сосудов
Влияние на процессы сна, памяти, чувственного восприятия, терморегуляции, настроения, аппетита и гормональной секреции
Частичный агонист: Буспирон
Агонист*: Суматриптан и золмитриптан
Антагонист: Метисергид и ондансетрон
Дофаминергические
Дофамин
Принимает участие в двигательной активности, регуляции настроения, процессов мышления, обучения и формировании взаимосвязи между поведением и вознаграждением
Также увеличивает приток крови к почкам, что приводит к увеличению выделения мочи почками
Агонист: Прамипексол и ропинирол
Антагонист: Оланзапин и рисперидон
* Антидепрессанты, именуемые «селективными ингибиторами обратного захвата серотонина» (СИОЗС), действуют посредством усиления эффектов серотонина, но при этом не являются агонистами (они не оказывают действия на серотониновые рецепторы).