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Минимально инвазивное хирургическое вмешательство

Используя современные хирургические методы, хирургическое вмешательство часто можно выполнить с небольшими разрезами (около 1–3 см) и меньшим повреждением тканей, чем при традиционном открытом способе вмешательства (хирургическое вмешательство с большими разрезами). Для выполнения таких минимально инвазивных хирургических операций хирурги вводят крошечные осветительные приборы, камеры и хирургические инструменты через небольшие разрезы. После этого хирурги могут выполнять необходимые процедуры, наблюдая за изображениями, которые передаются на видеомониторы и позволяют следить за движениями хирургических инструментов. При роботизированном хирургическом вмешательстве камеры обеспечивают трехмерное изображение, а хирурги управляют хирургическими инструментами с помощью компьютера.

В целом минимально инвазивные хирургические вмешательства, выполняемые с помощью специальных инструментов и камеры, введенной через небольшие разрезы, называются эндоскопическими хирургическими вмешательствами (операциями). Эндоскопические операции могут иметь разные названия, зависящие от того, в какой части тела они проводятся: лапароскопия (в брюшной полости), артроскопия (на суставах) или торакоскопия (на грудной клетке).

Поскольку эндоскопические операции повреждают ткань меньше, чем традиционные, они имеют несколько преимуществ, включая следующие:

  • Сокращение времени нахождения в больнице (в большинстве случаев)

  • Уменьшение болей после хирургической операции (во многих случаях)

  • Снижение риска инфекции в месте проведения операции

  • Возможность для пациентов раньше вернуться к работе

  • Рубцы меньших размеров

Тем не менее, эндоскопическое хирургическое вмешательство имеет некоторые потенциальные недостатки:

  • Хирурги используют видеомониторы, поэтому они видят только двухмерное изображение участка, на котором выполняется хирургическая операция.

  • Эндоскопические операции часто продолжаются дольше, чем традиционные.

  • Эндоскопическая хирургия требует специального оборудования, которое иногда делает процедуры более дорогостоящими.

Люди должны знать, что хотя эндоскопические операции могут быть менее болезненными, чем традиционные хирургические операции, боль все равно возникает и иногда оказывается более интенсивной, чем прогнозировалось.

Эндоскопические хирургические операции являются технически сложными процедурами, поэтому людям необходимо сделать следующее:

  • выбрать высококвалифицированного хирурга;

  • удостовериться, что хирургическая операция является необходимой;

  • узнать у хирурга и анестезиолога, какие методы будут использоваться для снятия боли.

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