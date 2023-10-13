Минимально инвазивное хирургическое вмешательство
Используя современные хирургические методы, хирургическое вмешательство часто можно выполнить с небольшими разрезами (около 1–3 см) и меньшим повреждением тканей, чем при традиционном открытом способе вмешательства (хирургическое вмешательство с большими разрезами). Для выполнения таких минимально инвазивных хирургических операций хирурги вводят крошечные осветительные приборы, камеры и хирургические инструменты через небольшие разрезы. После этого хирурги могут выполнять необходимые процедуры, наблюдая за изображениями, которые передаются на видеомониторы и позволяют следить за движениями хирургических инструментов. При роботизированном хирургическом вмешательстве камеры обеспечивают трехмерное изображение, а хирурги управляют хирургическими инструментами с помощью компьютера.
В целом минимально инвазивные хирургические вмешательства, выполняемые с помощью специальных инструментов и камеры, введенной через небольшие разрезы, называются эндоскопическими хирургическими вмешательствами (операциями). Эндоскопические операции могут иметь разные названия, зависящие от того, в какой части тела они проводятся: лапароскопия (в брюшной полости), артроскопия (на суставах) или торакоскопия (на грудной клетке).
Поскольку эндоскопические операции повреждают ткань меньше, чем традиционные, они имеют несколько преимуществ, включая следующие:
Тем не менее, эндоскопическое хирургическое вмешательство имеет некоторые потенциальные недостатки:
Люди должны знать, что хотя эндоскопические операции могут быть менее болезненными, чем традиционные хирургические операции, боль все равно возникает и иногда оказывается более интенсивной, чем прогнозировалось.
Эндоскопические хирургические операции являются технически сложными процедурами, поэтому людям необходимо сделать следующее: