Метронидазол и тинидазол
Общее использование
Некоторые потенциальные побочные эффекты
Для метронидазола и тинидазола: Инфекции, вызванные определенными простейшими, такими как Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica и Giardia lamblia, и для лечения бактериального вагиноза
Для метронидазола: Бактериальные инфекции органов малого таза и желудочно-кишечные инфекции, розацеа, менингит
Тошнота, рвота*
Головная боль*
Приливы*, сыпь
Онемение и покалывание в руках и ногах (периферическая невропатия)
Для метронидазола: Металлический привкус, темная моча
* Эти побочные эффекты возникают в особенности если препараты принимают с алкоголем.