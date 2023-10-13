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Метронидазол и тинидазол

Общее использование

Некоторые потенциальные побочные эффекты

Для метронидазола и тинидазола: Инфекции, вызванные определенными простейшими, такими как Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica и Giardia lamblia, и для лечения бактериального вагиноза

Для метронидазола: Бактериальные инфекции органов малого таза и желудочно-кишечные инфекции, розацеа, менингит

Тошнота, рвота*

Головная боль*

Приливы*, сыпь

Онемение и покалывание в руках и ногах (периферическая невропатия)

Для метронидазола: Металлический привкус, темная моча

* Эти побочные эффекты возникают в особенности если препараты принимают с алкоголем.

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