Эти предупреждающие симптомы известны как метод АКОРД диагностики меланомы.
A — асимметрия: асимметричный (неправильной формы) внешний вид (две половины родинки выглядят неодинаково)
К — край: неровный край (то есть, границы кажутся сливающимися с окружающей кожей или не являются округлыми или овальными)
О — окраска: изменение цвета существующей родинки, особенно распространение коричневой, черной, красной, белой или синей пигментации, либо цвет значительно отличается или более темный, чем у других родинок у пациента
Р — размер: размер родинки более ¼ дюйма (около 6 миллиметров), что приблизительно соответствует размеру ластика на кончике большинства карандашей
Д — динамика: появление новой родинки у человека в возрасте старше 30 лет или любые изменения уже существующих родинок.