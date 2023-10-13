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Метод АКОРД для диагностики меланомы

Эти предупреждающие симптомы известны как метод АКОРД диагностики меланомы.

  • A — асимметрия: асимметричный (неправильной формы) внешний вид (две половины родинки выглядят неодинаково)

  • К — край: неровный край (то есть, границы кажутся сливающимися с окружающей кожей или не являются округлыми или овальными)

  • О — окраска: изменение цвета существующей родинки, особенно распространение коричневой, черной, красной, белой или синей пигментации, либо цвет значительно отличается или более темный, чем у других родинок у пациента

  • Р — размер: размер родинки более ¼ дюйма (около 6 миллиметров), что приблизительно соответствует размеру ластика на кончике большинства карандашей

  • Д — динамика: появление новой родинки у человека в возрасте старше 30 лет или любые изменения уже существующих родинок.

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