Медицинские термины, относящиеся к искусственному поддержанию жизненных функций
Сердечно-легочная реанимация (СЛР): действие, выполняемое для оживления человека, у которого остановилось сердце (остановка сердца), остановилось дыхание (остановка дыхания), или остановилось и сердце, и дыхание (остановка сердца и дыхания).
Код: вызов профессионалов, обученных проведению СЛР для оживления человека при остановке сердца, дыхания или и того, и другого.
Отсутствие кода: распоряжение, подписанное врачом пациента, и указывающее, что попытки проведения СЛР предприниматься не должны (так называемое распоряжение «отказ от реанимации» [DNR]).
Необратимая кома: кома или стойкое вегетативное состояние, из которого, как предполагается, человек не выйдет.
Стойкое вегетативное состояние: состояние, в котором у пациента отсутствует восприятие, но все еще могут присутствовать некоторые признаки, которые могут симулировать восприятие, например, способность открывать глаза, нормальные периоды сна и бодрствования, сосательные движения, способность жевать, кашлять, рвотные позывы и глотание.
Неизлечимо больной: медицинское состояние пребывания на пороге смерти, когда нет возможности излечения.
Искусственное поддержание жизненных функций: любая медицинская процедура, лекарственный препарат или технология, которая поддерживает жизнь человека в течение некоторого времени, но не может излечить смертельное заболевание.
Паллиативная помощь: специализированное медицинское обслуживание, которое направлено на снятие у пациента боли и стрессов от серьезного заболевания, независимо от диагноза, а также ставит целью улучшение качества жизни пациента и его семьи.