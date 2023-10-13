Лечение рака молочной железы в зависимости от типа и стадии
Тип
Возможные методы лечения
Неинвазивная протоковая карцинома (рак, ограниченный молочными протоками молочной железы)
Лампэктомия (хирургическое вмешательство без удаления молочной железы для удаления опухоли и некоторых окружающих тканей) или мастэктомия
Иногда блокаторы гормонов (лекарственные препараты, такие как тамоксифен или ингибиторы ароматазы, которые влияют на гормоны)
Дольковая карцинома in situ, классическая (аномальные клетки, ограниченные дольками молочной железы, вырабатывающими молоко)
Иногда хирургическое вмешательство для диагностики рака
Если рак не выявлен — наблюдение плюс регулярные осмотры и маммография
Тамоксифен или для некоторых женщин в постменопаузе ралоксифен или ингибитор ароматазы (например, анастрозол, экземестан или летрозол) для снижения риска инвазивного рака
В редких случаях двусторонняя мастэктомия (удаление обеих молочных желез) для предотвращения развития инвазивного рака
Дольковая карцинома in situ, плеоморфная (которая, в отличие от классического типа, приводит к инвазивному раку)
Хирургическое вмешательство для удаления пораженной области и части тканей вокруг нее
Иногда тамоксифен или ралоксифен, чтобы попытаться предотвратить развитие рака
I и II стадии (ранние стадии) рака
Лампэктомия с последующей лучевой терапией
Мастэктомия с реконструкцией молочной железы или без реконструкции
После хирургического вмешательства химиотерапия, блокаторы гормонов, анти-HER2 препараты (например, трастузумаб) или их комбинация
Иногда неоадъювантная терапия (химиотерапия перед хирургическим вмешательством) для уменьшения размера опухоли и оптимизации шансов на проведение хирургического вмешательства без удаления молочной железы
III стадия (локальное распространение) рака (в том числе воспалительный рак молочной железы)
Часто химиотерапия или иногда блокаторы гормонов до хирургического вмешательства для уменьшения размера опухоли
Лампэктомия или мастэктомия, если опухоль достаточно мала для полного удаления
Как правило, после хирургического вмешательства проводится лучевая терапия
После хирургического вмешательства иногда химиотерапия и/или блокаторы гормонов
Рак IV стадии (метастатический) или рецидивирующий рак
При эстроген-рецептор-положительных опухолях — блокаторы гормонов или удаление либо подавление функции яичников
провести химиотерапию
При HER2-рецепто-положительных опухолях трастузумаб, иногда с пертузумабом
Лучевая терапия в следующих случаях:
При метастазах в костной ткани, бисфосфонаты (например, золедронат или памидронат), вводимые внутривенно для уменьшения боли в костной ткани и потери костной массы