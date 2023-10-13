Лечение гипертиреоза
Лечение
Некоторые потенциальные побочные эффекты
Комментарии
Тионамиды
Карбимазол
Метимазол
Пропилтиоурацил
Аллергические реакции (обычно сыпь)
Тошнота
Особый вкус
Инфекция (редко) в связи с низким количеством лейкоцитов
Нарушение функции печени (в первую очередь пропилтиоурацил)
Боль в суставах
Снижение выработки гормонов щитовидной железы
Неметаллический элемент
Йод
сыпь;
Боль в слюнных железах
Снижает выработку и высвобождение гормонов щитовидной железы
Бета-блокаторы
Атенолол
Метопролол
Пропранолол
У пациентов с заболеванием легких могут вызвать свистящие хрипы
Могут вызвать обострение симптомов заболевания периферических сосудов
Могут вызвать депрессию
Могут снизить артериальное давление (гипотензия)
Во многом подавляют стимулирующее воздействие повышенного количества гормонов щитовидной железы на сердце
Радиоактивный изотоп
Радиоактивный изотоп йода
Гипотиреоз
Разрушает щитовидную железу
Хирургическое вмешательство
Тиреоидэктомия
Гипотиреоз
Удаляется вся щитовидная железа или ее часть