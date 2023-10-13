Лекарственные препараты, уменьшающие воспаление кишечника, вызванное язвенным колитом
Лекарственные препараты
Некоторые побочные эффекты
Комментарии
Аминосалицилаты
Частые побочные эффекты: Тошнота, головная боль, головокружение, утомляемость, повышенная температура, сыпь и обратимое бесплодие у мужчин
Редкие побочные эффекты: Воспаление печени (гепатит), поджелудочной железы (панкреатит) или легких (пневмонит) и гемолитическая анемия
Боль в животе, головокружение и утомляемость связаны с дозой препарата.
Гепатит и панкреатит не связаны с дозой.
Частые побочные эффекты: Повышение температуры и сыпь
Редкие побочные эффекты: Панкреатит, воспаление перикарда (перикардит) и пневмонит
Для олсалазина: водянистая диарея;
Большинство побочных эффектов, наблюдаемых при применении сульфасалазина, может наблюдаться при применении любых других аминосалицилатов, но намного реже.
Кортикостероиды
Преднизон
Сахарный диабет, повышенное артериальное давление, катаракты, остеопороз (уменьшение плотности кости), истончение кожи, когнитивные проблемы, острый психоз, резкие перемены настроения, инфекции, угревая сыпь, чрезмерное оволосение тела (гирсутизм), нерегулярность менструаций, гастрит и пептическая язвенная болезнь
Диабет и повышенное артериальное давление с большей вероятностью разовьются у людей, у которых имеются другие факторы риска.
Будесонид
Сахарный диабет, повышенное артериальное давление, катаракта и остеопороз
Будесонид вызывает такие же побочные эффекты как преднизон, но в меньшей степени.
Гидрокортизон (клизма или пена)
Часть лекарственного препарата всасывается организмом, но даже при длительном использовании лишь у немногих людей наблюдаются серьезные побочные эффекты (в отличие от кортикостероидов, таких как преднизон).
Клизмы или пена с гидрокортизоном, главным образом, применяются для лечения язвенного колита, поражающего прямую или толстую кишку около прямой кишки.
Иммуномодуляторы
Анорексия, тошнота, рвота, общее недомогание, инфекция, злокачественная опухоль, аллергические реакции, панкреатит, низкий уровень лейкоцитов, подавление работы костного мозга и нарушение функции печени
Побочные эффекты, обычно дозозависимые, включают подавление работы костного мозга и нарушение функции печени.
Необходим мониторинг крови через определенные интервалы времени.
Циклоспорин
Повышенное артериальное давление, тошнота, рвота, диарея, почечная недостаточность, треморы, инфекции, судорожные припадки, невропатия и развитие лимфом (рак лимфатической системы)
Побочные эффекты более вероятны при длительном применении.
такролимус.
Аналогичен циклоспорину
Этот лекарственный препарат очень похож на циклоспорин, и для него характерны многие побочные эффекты, наблюдаемые при применении циклоспорина.
Биологические и подобные препараты
Инфликсимаб
Реакции в месте инфузии, инфекции, онкологические заболевания, боль в животе, нарушение функции печени и низкое количество лейкоцитов
Реакции в месте инфузии являются потенциальным мгновенным побочным эффектом, наблюдающимся во время инфузии (повышенная температура, озноб, тошнота, головная боль, зуд, сыпь, аллергическая сыпь, снижение артериального давления или затрудненное дыхание).
Перед началом лечения необходимо пройти скрининг на туберкулез и гепатит В.
Адалимумаб
Боль или зуд в месте инъекции (реакции сверхчувствительности), головная боль, инфекции и онкологические заболевания
Побочные эффекты подобны таковым у инфликсимаба, за исключением того, что адалимумаб вводится под кожу (подкожно) и в связи с этим не вызывает реакций в месте инфузии.
Другие реакции гиперчувствительности, наблюдаемые в месте инъекции, включают сыпь и аллергическую сыпь. Возможны более тяжелые реакции сверхчувствительности.
Голимумаб
При подкожном введении — боль или зуд в месте инъекции (реакции гиперчувствительности); инфекции; и онкологические заболевания
Побочные эффекты схожи с таковыми у инфликсимаба.
При подкожном введении этот препарат не вызывает инфузионных реакций.
Другие реакции гиперчувствительности, наблюдаемые в месте инъекции, включают сыпь и аллергическую сыпь. Возможны более тяжелые реакции сверхчувствительности.
Ведолизумаб
Инфекции, реакции сверхчувствительности, простуды
Очень редкий риск прогрессирующей многоочаговой лейкоэнцефалопатии (ПМЛ).
Устекинумаб
Реакции в месте инъекции (боль, покраснение, отек), симптомы простуды, озноб, головная боль, утомляемость, диарея, боль в пояснице, болезненное мочеиспускание, сыпь или зуд
Этот лекарственный препарат может повышать риск развития онкологических заболеваний. Может возникнуть плоскоклеточная карцинома — тип рака кожи.
Может возникнуть расстройство, вызывающее отек головного мозга (синдром обратимой задней лейкоэнцефалопатии).
Низкомолекулярные препараты
Озанимод
Инфекции верхних дыхательных путей, головная боль, воспаление печени
Перед началом лечения необходимо пройти скрининг на туберкулез.
Этот лекарственный препарат не следует принимать людям, получающим ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО, такие как селегилин, фенелзин и линезолид).
Тофацитиниб
Более высокий риск повышения уровня холестерина, головной боли, инфекции, вызванной вирусом герпеса зостер (опоясывающий лишай), и других инфекций
Другие редкие побочные эффекты включают повышенный риск образования сгустков крови, инфаркта миокарда и инсульта.
Перед началом и во время лечения необходимо проходить скрининг на туберкулез.
Упадацитиниб
Более высокий риск повышения уровня холестерина, головной боли, инфекции, вызванной вирусом герпеса зостер (опоясывающий лишай), и других инфекций
Другие редкие побочные эффекты включают повышенный риск образования сгустков крови, инфаркта миокарда и инсульта.
Перед началом и во время лечения необходимо проходить скрининг на туберкулез.