Лекарственные препараты, уменьшающие воспаление кишечника, вызванное болезнью Крона
Лекарственные препараты
Некоторые побочные эффекты
Комментарии
Аминосалицилаты
Частые побочные эффекты: Тошнота, головная боль, головокружение, утомляемость, повышенная температура, сыпь и обратимое бесплодие у мужчин
Редкие побочные эффекты: Воспаление печени (гепатит), поджелудочной железы (панкреатит) или легких (пневмонит) и гемолитическая анемия
Боль в животе, головокружение и утомляемость связаны с дозой препарата.
Гепатит и панкреатит не связаны с дозой.
Частые побочные эффекты: Повышение температуры и сыпь
Редкие побочные эффекты: Панкреатит, воспаление перикарда (перикардит) и пневмонит
Для олсалазина: водянистая диарея;
Большинство побочных эффектов, вызываемых сульфасалазином, может наблюдаться при применении любых других аминосалицилатов, но намного реже.
Кортикостероиды
Преднизон
Сахарный диабет, повышенное артериальное давление, катаракты, остеопороз (уменьшение плотности кости), истончение кожи, когнитивные проблемы, острый психоз, резкие перемены настроения, инфекции, угревая сыпь, чрезмерное оволосение тела (гирсутизм), нерегулярность менструаций, гастрит и пептическая язвенная болезнь
Диабет и повышенное артериальное давление с большей вероятностью разовьются у людей, у которых имеются другие факторы риска.
Будесонид
Сахарный диабет, повышенное артериальное давление, катаракта и остеопороз
Будесонид вызывает такие же побочные эффекты как преднизон, но в меньшей степени.
Иммуномодулирующие препараты
Анорексия, тошнота, рвота, общее недомогание, инфекция, онкологические заболевания, аллергические реакции, панкреатит, низкое количество лейкоцитов, подавление работы костного мозга, нарушение функции печени и повышенный риск лимфомы
Побочные эффекты, обычно дозозависимые, включают подавление работы костного мозга и нарушение функции печени.
Необходим мониторинг крови через определенные интервалы времени.
Метотрексат
Тошнота, рвота, абдоминальный дистресс, головная боль, сыпь, болезненность полости рта, утомляемость, выпадение волос, рубцевание печени (цирроз), низкое количество лейкоцитов и инфекции
Следует принимать 1 миллиграмм фолиевой кислоты ежедневно.
Токсичность печени скорее всего связана с дозой и продолжительностью лечения.
Метотрексат также является причиной выкидышей и врожденных дефектов во время беременности, и по этой причине его не назначают беременным женщинам или женщинам, которые могут забеременеть. Женщины, принимающие метотрексат, должны использовать эффективный метод контрацепции.
Циклоспорин
Повышенное артериальное давление, тошнота, рвота, диарея, почечная недостаточность, тремор, инфекции, судорожные припадки, невропатия и развитие лимфом (рак лимфатической системы), головные боли, спазмы ног и ощущения покалывания
Этот лекарственный препарат подходит, главным образом, при наличии свищей.
Побочные эффекты более вероятны при длительном применении.
такролимус.
Аналогичен циклоспорину
Этот лекарственный препарат очень похож на циклоспорин, и для него характерны многие побочные эффекты, наблюдаемые при применении циклоспорина.
Биологические препараты
Инфликсимаб
Реакции в месте инфузии, инфекции, онкологические заболевания, боль в животе, нарушение функции печени и низкое количество лейкоцитов
Реакции в месте инфузии являются потенциальным мгновенным побочным эффектом, наблюдающимся во время инфузии (повышенная температура, озноб, тошнота, головная боль, зуд, сыпь, аллергическая сыпь, снижение артериального давления или затрудненное дыхание).
Перед началом лечения необходимо пройти скрининг на туберкулез и гепатит В.
Адалимумаб
Боль или зуд в месте инъекции (реакции сверхчувствительности), головная боль, инфекции и онкологические заболевания
Побочные эффекты подобны таковым у инфликсимаба, за исключением того, что адалимумаб вводится под кожу (подкожно) и в связи с этим не вызывает реакций в месте инфузии.
Реакции гиперчувствительности, наблюдаемые в месте инъекции, включают боль, сыпь, зуд и аллергическую сыпь. Возможны более тяжелые реакции сверхчувствительности.
Цертолизумаб
Аналогичен инфликсимабу и адалимумабу
Цертолизумаб действует аналогично и вызывает побочные эффекты, подобные эффектам инфликсимаба и адалимумаба. Он вводится подкожно.
Некоторые врачи предпочитают этот лекарственный препарат инфликсимабу и адалимумабу при применении у беременных и кормящих грудью женщин.
Натализумаб
Инфекции и реакции сверхчувствительности
Применение этого лекарственного препарата ограничено в связи с известным риском прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии (ПМЛ).
Рисанкизумаб
Инфекции, головная боль, утомляемость, простуда
Большинство из этих побочных эффектов ослабятся в течение нескольких недель
Ведолизумаб
Инфекции, реакции сверхчувствительности и простуды
У данного лекарственного препарата имеется теоретический риск развития ПМЛ.
Устекинумаб
Инфекции и реакции сверхчувствительности
Этот лекарственный препарат назначается только в том случае, если лечение другим лекарственным препаратом не эффективно.
Низкомолекулярные препараты
Упадацитиниб
Более высокий риск повышения уровня холестерина, головной боли, инфекции, вызванной вирусом герпеса зостер (опоясывающий лишай), и других инфекций
Другие редкие побочные эффекты включают повышенный риск образования сгустков крови, инфаркта миокарда и инсульта.
Этот лекарственный препарат может назначаться при недостаточном ответе на один или несколько ингибиторов фактора некроза опухоли (ФНО) (например, инфликсимаба и адалимумаба) или их непереносимости.