Лекарственные препараты, применяемые для лечения тревожных расстройств
Препарат
Применение
Некоторые побочные эффекты
Комментарии
Бензодиазепины
Алпразолам
Хлордиазепоксид
Клоназепам
Клоразепат
Диазепам
Лоразепам
Оксазепам
Генерализованное тревожное расстройство
Сонливость, проблемы с памятью, нарушение координации, замедленная реакция
Может привести к лекарственной зависимости
Наиболее часто используемый тип анксиолитических препаратов
Способствует психическому и физическому расслаблению за счет снижения нервной активности в мозге
Действует быстро, иногда в течение часа
Не следует использовать с другими препаратами, которые вызывают сонливость
Буспирон
Головная боль, головокружение
Не вызывает сонливости и не взаимодействует с алкоголем
Не приводит к лекарственной зависимости
Может начать действовать через несколько недель после начала приема
Антидепрессанты*
СИОЗС (например, эсциталопрам)
СИОЗН (например, венлафаксин)
ИМАО
ТЦА (например, кломипрамин)
Генерализованное тревожное расстройство
См. таблицу Лекарственные препараты, применяемые для лечения депрессии
См. таблицу Лекарственные препараты, применяемые для лечения депрессии
Другие анксиолитики
Буспирон
Головная боль, головокружение
Не вызывает сонливости и не взаимодействует с алкоголем
Не приводит к зависимости от препарата
Может начать действовать через несколько недель после начала приема
* Не все перечисленные антидепрессанты действуют для всех перечисленных целей применения.
ИМАО — ингибитор моноаминоксидазы; СИОЗН — селективный ингибитор обратного захвата норадреналина; СИОЗС — селективный ингибитор обратного захвата серотонина; ТЦА — трициклический антидепрессант.