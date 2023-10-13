* Не все перечисленные антидепрессанты действуют для всех перечисленных целей применения.

ИМАО — ингибитор моноаминоксидазы; СИОЗН — селективный ингибитор обратного захвата норадреналина; СИОЗС — селективный ингибитор обратного захвата серотонина; ТЦА — трициклический антидепрессант.