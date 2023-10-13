Лекарственные препараты, применяемые для лечения повышенной кислотности желудка
Тип лекарственного препарата
Некоторые побочные эффекты
Комментарии
антациды;
Алюминия гидроксид: Тошнота, головная боль, слабость, потеря аппетита и запор
Магния гидроксид: диарея;
Эти лекарственные препараты используются, главным образом, для облегчения симптомов, а не в качестве исцеляющих препаратов.
Блокаторы гистаминовых Н2-рецепторов (Н2)
Сыпь, жар, диарея, боли в мышцах и спутанное сознание
Циметидин: Может вызывать увеличение молочных желез и эректильную дисфункцию у мужчин и может препятствовать выведению определенных лекарственных препаратов
Дозу принимают один раз в сутки вечером или перед сном. Дозы, принятые утром, менее эффективны.
Ингибиторы протонного насоса
Диарея, запор и головная боль
Эти лекарственные препараты обычно хорошо переносятся и являются наиболее эффективным средством снижения кислотности желудка.
Другие лекарственные препараты для снижения кислотности желудка
Мизопростол: Спазмы в животе, самопроизвольный аборт, диарея
Сукральфат: Может снижать всасывание других лекарственных препаратов, запор
Мизопростол редко применяется для лечения расстройств желудка вследствие побочных эффектов.
Сукральфат не влияет на выработку кислоты, но покрывает язвы желудка, чтобы защитить их от действия кислоты.