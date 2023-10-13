Лекарственные препараты, применяемые для лечения депрессии
Лекарственные препараты
Некоторые побочные эффекты
Комментарии
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС)
Циталопрам
Эсциталопрам
Флуоксетин
Флувоксамин
Пароксетин
Сертралин
Вилазодон
Половая дисфункция (прежде всего, задержка оргазма, но также утрата желания и эректильная дисфункция у некоторых людей), тошнота, диарея, головная боль, потеря веса (краткосрочная), набор веса (долгосрочный), синдром отмены*, забывчивость, притупление эмоций и частое появление синяков
СИОЗС в настоящее время являются наиболее часто используемым классом антидепрессантов. Они также эффективны при лечении генерализованного тревожного расстройства, обсессивно-компульсивного расстройства, панического расстройства, фобического расстройства, посттравматического стрессового расстройства, предменструального дисфорического расстройства и булимии.
Токсичность из-за передозировки менее серьезна, чем при использовании других антидепрессантов.
Ингибиторы обратного захвата норэпинефрина-дофамина
Бупропион
Головная боль, возбужденное состояние, синдром отмены*, повышенное артериальное давление у некоторых людей и редко припадки
Бупропион полезен для людей с депрессией, у которые также имеется синдром дефицита внимания с гиперактивностью или нарушение, вызванное употреблением кокаина, а также для тех, кто пытается бросить курить. Бупропион не вызывает половой дисфункции.
Модуляторы серотонина (5-HT2 блокаторы)
Миртазапин
Сонливость и увеличение массы тела
Миртазапин не вызывает сонливости и половой дисфункции.
Тразодон
Длительная сонливость, болезненная и стойкая эрекция (приапизм) и чрезмерное снижение артериального давления в положении стоя
Тразодон чаще всего назначается перед сном людям с депрессией и бессонницей.
Ингибиторы обратного захвата норэпинефрина-серотонина
Десвенлафаксин
Дулоксетин
Левомилнаципрам
Венлафаксин
Тошнота, сухость во рту, синдром отмены* и, в случае приема высоких доз, повышение артериального давления
Большинство побочных эффектов можно предотвратить или свести к минимуму при использовании низких доз и постепенной корректировке дозировок.
Гетероциклические (включая трициклические) антидепрессанты
Сонливость, увеличение массы тела, учащенное сердцебиение и снижение артериального давления в положении стоя (ортостатическая гипотензия), сухость во рту, дезориентация, размытое зрение, запор, затруднение с началом мочеиспускания, задержки оргазма и синдром отмены*
При приеме кломипрамина и мапроптилина — припадки
Эти лекарственные препараты обычно не назначаются пожилым людям в связи с более выраженными побочными эффектами.
Передозировка может вызвать серьезную потенциально опасную для жизни токсичность.
Ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО)
Бессонница, тошнота, увеличение массы тела, сексуальная дисфункция (потеря желания, задержки оргазма и эректильная дисфункция), ощущения покалывания, головокружение, снижение артериального давления (особенно в положении стоя) и синдром отмены*
Пациенты, которые принимают эти лекарственные препараты, должны придерживаться ряда диетических ограничений и не принимать определенные лекарственные препараты, чтобы избежать серьезной реакции, включающей неожиданное и сильное повышение кровяного давления в сочетании с сильной пульсирующей головной болью (гипертонический криз).
Селигилин доступен в виде пластыря. При использовании пластыря больным не требуется соблюдать пищевые ограничения, если только пластырь не содержит высокую дозу препарата.
Психостимуляторы
Нервозность, тремор, бессонница и сухость во рту
Данные лекарственные препараты обычно применяются вместе с антидепрессантами. Применяемые независимо, они обычно неэффективны в качестве антидепрессантов.
Мелатонинергический антидепрессант
Агомелатин
Головная боль, тошнота и диарея
У агомелатина меньше побочных эффектов, чем у большинства антидепрессантов. Он не вызывает сонливость в течение дня, бессонницу, набор веса или половую дисфункцию.
Агомелатин может повысить уровни ферментов печени. Эти уровни следует измерять до начала терапии и периодически впоследствии.
Кетамин и эскетамин
Кетамин
Головокружение, повышенное артериальное давление, ощущение отстраненности
Кетамин — это анестетик.
Кетамин применяется в более низких (субанестезирующих) дозах в комбинации с пероральными антидепрессантами в случае резистентной к лечению депрессии.
Кетамин можно вводить внутривенно, перорально или в виде назального спрея.
Эскетамин
Головокружение, повышенное артериальное давление, ощущение отстраненности
Эскетамин связан с анестезирующим препаратом кетамином.
Эскетамин применяется в комбинации с другими пероральными антидепрессантами для лечения резистентной к лечению депрессии.
Эскетамин доступен в виде назального спрея
* Синдром отмены включает головокружение, тревожность, раздражительность, усталость, тошноту, озноб и мышечную боль, которые возникают при резкой отмене приема лекарственного препарата.