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лекарственные препараты, которые могут вызвать прекращение менструаций.

Тип

Примеры

Симптомы

Лекарственные препараты и наркотики, которые могут увеличивать выработку пролактина*

Антигипертензивные препараты

Метилдопа

Резерпин

Верапамил

Выработка грудного молока у женщин, которые не кормят грудью

Нейролептики

Галоперидол

Молиндон

Оланзапин

Фенотиазины

Пимозид

Рисперидон

Наркотики

Кокаин

Галлюциногены

Эстроген

Лекарственные препараты, принимаемые для лечения расстройств пищеварения

Циметидин

Метоклопрамид

Опиоиды

Кодеин

Морфин

Трициклические антидепрессанты

Кломипрамин

Дезипрамин

Лекарственные препараты, которые влияют на баланс женских и мужских половых гормонов

Синтетические андрогены

Даназол

Развитие мужских половых признаков (таких, как избыточное количество волос на теле, понижение тембра голоса и увеличение мышечной массы)

Антидепрессанты (редко)

Пароксетин

Селегилин

Сертралин

Нерегулярное кровотечение

* Пролактин — это гормон, который стимулирует выработку молока молочными железами.

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