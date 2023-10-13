лекарственные препараты, которые могут вызвать прекращение менструаций.
Тип
Примеры
Симптомы
Лекарственные препараты и наркотики, которые могут увеличивать выработку пролактина*
Антигипертензивные препараты
Метилдопа
Резерпин
Верапамил
Выработка грудного молока у женщин, которые не кормят грудью
Нейролептики
Галоперидол
Молиндон
Оланзапин
Фенотиазины
Пимозид
Рисперидон
Наркотики
Кокаин
Галлюциногены
Эстроген
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Лекарственные препараты, принимаемые для лечения расстройств пищеварения
Циметидин
Метоклопрамид
Опиоиды
Кодеин
Морфин
Трициклические антидепрессанты
Кломипрамин
Дезипрамин
Лекарственные препараты, которые влияют на баланс женских и мужских половых гормонов
Синтетические андрогены
Даназол
Развитие мужских половых признаков (таких, как избыточное количество волос на теле, понижение тембра голоса и увеличение мышечной массы)
Антидепрессанты (редко)
Пароксетин
Селегилин
Сертралин
Нерегулярное кровотечение
* Пролактин — это гормон, который стимулирует выработку молока молочными железами.