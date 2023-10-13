Лекарственные препараты, используемые для лечения угревой сыпи
Лекарственные препараты
Некоторые побочные эффекты
Комментарии
Уничтожает бактерии (наносится на кожу)
Клиндамицин
Диарея (редко)
Следует избегать людям с воспалительными заболеваниями кишечника
Дапсон
Временное пожелтение кожи при применении с другим препаратом, содержащим бензоилпероксид
Очень редко вызывает метгемоглобинемию (расстройство, нарушающее способность крови переносить кислород)
Эритромицин
Редко раздражение кожи
Хорошо переносится
Нередко развивается бактериальная устойчивость
Миноциклин
Раздражение, сухость кожи, покраснение
Пенообразный пропеллент огнеопасен. Непосредственно после нанесения следует избегать открытого огня, языков пламени и курения.
Перекись бензоила
Сухость кожи
Возможно отбеливание одежды и волос
Аллергические реакции (редко)
Препарат особенно эффективен в сочетании с эритромицином или клиндамицином
Бензоилпероксид в сочетании с эритромицином: Иногда требуется охлаждение
Очищает поры (наносится на кожу)
Третиноин
Раздражение кожи (сухость, покраснение и шелушение)
Повышение чувствительности кожи к солнечному свету
Очевидное обострение угревой сыпи на начальной стадии применения третиноина; иногда первые улучшения можно увидеть лишь через 3–4 недели
Необходимо использовать защитную одежду и солнцезащитный крем во время пребывания на солнце
Следует избегать во время беременности
Тазаротен
Раздражение кожи
Повышение чувствительности кожи к солнечному свету
Очевидное обострение угревой сыпи на начальной стадии применения тазаротена; иногда первые улучшения можно увидеть лишь через 3–4 недели
Необходимо использовать защитную одежду и солнцезащитный крем во время пребывания на солнце
Следует избегать во время беременности
Адапален
Незначительное покраснение, жжение
Повышенная чувствительность к солнечному свету
По эффективности не уступает третиноину, но вызывает меньшее раздражение кожи
Необходимо использовать защитную одежду и солнцезащитный крем во время пребывания на солнце
Азелаиновая кислота
Может вызывать осветление кожи
Минимум раздражения
Может использоваться отдельно или в сочетании с третиноином
Следует использовать с осторожностью для лечения людей с более смуглой кожей из-за осветляющего эффекта, но может помочь осветлить участки этой потемневшей кожи после заживления
Гликолевая кислота
Жжение
Легкое раздражение
Отпускается без рецепта и доступна в виде крема, лосьона или раствора, которые применяются в дополнение к рецептурным препаратам, но в настоящее время назначается нечасто
Салициловая кислота
Жжение
Легкое раздражение
Отпускается без рецепта и доступна в виде моющего или отшелушивающего средства, маски или лосьона, которые используются в дополнение к рецептурным препаратам
Трифаротен
Сухость, покраснение и шелушение кожи
Повышенная чувствительность к солнечному свету
Необходимо использовать защитную одежду и солнцезащитный крем во время пребывания на солнце
Уничтожает бактерии (принимается внутрь)
Тетрациклин
Повышение чувствительности кожи к солнечному свету
Недорогой и безопасный препарат, который необходимо принимать натощак
Необходимо использовать защитную одежду и солнцезащитный крем во время пребывания на солнце
Доксициклин
Повышение чувствительности кожи к солнечному свету
Необходимо использовать защитную одежду и солнцезащитный крем во время пребывания на солнце
Миноциклин
Головная боль
головокружение;
Изменение цвета кожи
По мнению некоторых экспертов, наиболее эффективный антибиотик, но дорогостоящий
Эритромицин
Расстройство желудка
Нередко развивается бактериальная устойчивость к эритромицину
Азитромицин
Расстройство желудка
Меньше побочных эффектов, чем у эритромицина
Нередко развивается бактериальная устойчивость к азитромицину
Сарециклин
Повышение чувствительности кожи к солнечному свету
Расстройство желудка
Предобморочное состояние, головокружение или вертиго
Необходимо использовать защитную одежду и солнцезащитный крем во время пребывания на солнце
Сульфаметоксазол, триметоприм
Расстройство желудка
сыпь;
Развитие бактериальной устойчивости к сульфаметоксазолу, триметоприму
Очищает поры (принимается внутрь)
Изотретиноин
Способен нанести вред развивающемуся плоду
Может оказать влияние на клетки крови, печень и уровень жиров (триглицеридов) и холестерина
Сухость глаз, потрескавшиеся губы и сухость слизистых оболочек
Боль или скованность в крупных суставах и нижнем отделе спины при высокой дозировке
Может приводить к депрессии, суицидальным мыслям, попыткам суицида и (редко) к самоубийству, но является ли изотретиноин фактической причиной этого — неизвестно.
Не установлена связь между применением препарата и развитием или обострением воспалительных заболеваний кишечника (болезнь Крона и язвенный колит)
Женщинам, ведущим активную половую жизнь, необходимо сделать тест на беременность перед началом приема изотретиноина, и затем ежемесячно делать повторный тест в течение всего курса лечения данным лекарственным препаратом. Кроме того, они должны начать использовать 2 вида контрацепции или воздерживаться от половой жизни за 1 месяц до начала приема лекарственного препарата и затем придерживаться этого требования на протяжении всего лечения, а также в течение 1 месяца после его окончания.
Необходимо сдавать анализ крови, чтобы проверить, оказывает ли лекарственный препарат влияние на клетки крови, печень и уровень жиров.
Блокирует действие гормонов
Крем с класкотероном (наносится на кожу)
Покраснение, шелушение или сухость, зуд
Для лечения угревой сыпи у людей в возрасте 12 лет и старше
Комбинированные контрацептивы (эстроген и прогестин) (принимаемые внутрь)
Повышенное артериальное давления (гипертензия), образование тромбов, прорывное вагинальное кровотечение (например, между менструациями)
Повышение массы тела
Расстройство желудка
Головные боли
Для лечения акне у женщин
Спиронолактон (принимается внутрь)
Предобморочное состояние
Увеличение количества мочеиспусканий
Болезненность в молочных железах
Расстройство желудка
Для лечения акне у женщин