Лекарственные препараты для лечения неосложненных гипертонических кризов у детей
Тип
Лекарственные препараты*
Некоторые побочные эффекты
Клонидин
Значимая сонливость, утомляемость, головокружение, сухость во рту
Гидралазин
Головная боль, учащенное сердцебиение
Исрадипин
Распространенные побочные эффекты: Приливы крови, отек голеней или кистей рук
Тяжелые побочные эффекты: Ангионевротический отек (аллергический отек, который поражает лицо, губы и дыхательное горло и может мешать дыханию)
Миноксидил
Распространенные побочные эффекты: Головокружение, слишком низкое артериальное давление, задержка жидкости
Тяжелые побочные эффекты: Сердечная недостаточность, задержка жидкости в легких, синдром Стивенса-Джонсона
* Эти препараты принимаются внутрь (перорально).