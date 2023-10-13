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Лекарственные препараты для лечения неосложненных гипертонических кризов у детей

Тип

Лекарственные препараты*

Некоторые побочные эффекты

Альфа-адреномиметик

Клонидин

Значимая сонливость, утомляемость, головокружение, сухость во рту

Вазодилататоры

Гидралазин

Головная боль, учащенное сердцебиение

Блокатор кальциевых каналов

Исрадипин

Распространенные побочные эффекты: Приливы крови, отек голеней или кистей рук

Тяжелые побочные эффекты: Ангионевротический отек (аллергический отек, который поражает лицо, губы и дыхательное горло и может мешать дыханию)

Вазодилататоры

Миноксидил

Распространенные побочные эффекты: Головокружение, слишком низкое артериальное давление, задержка жидкости

Тяжелые побочные эффекты: Сердечная недостаточность, задержка жидкости в легких, синдром Стивенса-Джонсона

* Эти препараты принимаются внутрь (перорально).

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